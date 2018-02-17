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    FBI ihbarı dikkate almamış

    Hürriyet Haber
    17.02.2018 - 00:53 | Son Güncelleme:

    ABD’de 17 kişinin yaşamını yitirdiği lise katliamıyla ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Buna göre FBI, ocak ayında katliamcı Nikolas Cruz ile ilgili ihbar aldığını ancak bunu soruşturmadığını açıkladı. Okul arkadaşlarını katleden Cruz’u tanıyanlar, silah düşkünlüğünün yanı sıra onun beyaz ırkçı radikal sağ gruplarla bağlantılı olduğunu aktardı. Okula taksi ile 14.19’da varan Cruz, 9 dakika içinde katliam yaparak, binadan ayrılmış.

    ABD’nin Florida eyaletindeki Parkland kentinde yer alan Marjory Stoneman Douglas Lisesi’nde 14 Şubat Sevgililer Günü’nde aralarında öğrencilerin bulunduğu 17 kişinin ateşli silahla öldürülmesi ile ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), katliamdan tam 6 hafta önce, katliamın faili Nikolas Cruz’un okul katliamı yapacağına dair bir ihbar aldıklarını ancak bunu araştırmadıklarını ve Miami ofisini de konuyla ilgili olarak bilgilendirmediklerini itiraf etti.

    ‘UYARILDIK, SAPTAYAMADIK’

    FBI ihbarı dikkate almamış

    Dün yazılı bir açıklama yayınlayan FBI, 5 Ocak tarihinde Cruz’un ‘olası bir tehdit’ olduğuyla ilgili kendilerine bir arama geldiğini ve yapılan ihbarda Cruz’un sahip olduğu silahlar, insanları öldürme isteği, tutarsız davranışları ve sarsıcı sosyal medya paylaşımları ile ilgili bilgilendirildiklerini aktardı. Aramada Cruz’un bir ‘okul katliamı’ yapabileceği belirtilmesine rağmen yetkililer bu ihbarı değerlendirmemiş. Video paylaşım sitesi YouTube’a yüklenen bir içerikte ise Cruz’un, “Profesyonel bir okul katliamcısı olacağım” dediği, FBI’ın bu içeriklerle ilgili de geçen Eylül ayında uyarıldığı, ancak yüklemeyi kimin yaptığını saptayamadığı bildirildi.

    SİLAHINI ATMIŞ

    Öte yandan, katliama dair yeni detaylar ortaya çıktı. Olaydan sonra polis tarafından yakalanan 19 yaşındaki Cruz kendisine hakları okunduktan sonra suçunu itiraf etti. AFP haber ajansı, Cruz’un olay günü liseye online taksi uygulaması Uber ile yerel saatle 14.19’da geldiğini ve 14.28’de ayrıldığını yazdı. Cruz, polise katliamdan sonra silahını ve taktik teçhizatını kalabalığa karışarak kaçmak için attığını söyledi.

    TRUMP ŞAPKASIYLA SİLAH TALİMİ YAPMIŞ

    FBI ihbarı dikkate almamış

    Amerikan New York Post gazetesi Cruz’un radikal sağcı ve ırkçı gruplarla ilişkili olduğunu, bu grupların milisleriyle de birlikte silahlı eğitim aldığını yazdı. İki eski sınıf arkadaşı Cruz’un okul bahçesinde “Amerika’yı Yeniden Büyük Yapın” sloganı yazılı şapkayla dolaştığını aktardı. Bu slogan ABD Başkanı Donald Trump’ın 2016 seçimleri için benimsediği ana slogandı. Instagram’da Nikolas Cruz’un bu şapkayla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığı da anlaşıldı.

    FBI ihbarı dikkate almamış

    Saldırganın yine aynı şapkayla bahçede silah talimi yaparken çekilmiş videosu da ortaya çıktı.

    YİNE O TÜFEK

    FBI ihbarı dikkate almamış

    Nikolas Cruz’un katliamda kullandığı AR-15 modeli yarı otomatik tüfek ABD’de bir kez daha tartışma konusu oldu. Ülkede son dönemde pek çok katliamda fail bu silahı kullandı. Ekim 2017’de Las Vegas’ta 58 kişiyi öldürüp intihar eden Stephen Paddock ve Haziran 2016’da Orlando’daki bir eşcinsel gece kulübüne saldırıp 49 kişiyi öldüren Omar Mateen’in kullandığı silahın modeli de AR-15’ti. Amerikan silah şirketi Colt’un üretip 1963’te piyasaya sürdüğü AR-15, ordunun kullandığı M-16’ya benziyor. Tüfeğin 22 kalibrelik mermilerden 50 kalibrelik mermileri taşıyan modellerine kadar çok sayıda farklı versiyonu mevcut. Florida’da tabanca almak için yaş sınırı 21. Ancak ‘av silahı’ olarak reklamı yapılan AR-15’in bu eyalette satın alınabilmesi için yaş sınırı 18.

    Etiketler: gazetehaberleri , saldırı
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