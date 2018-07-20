FBI Direktörü: Rusya örtülü operasyonlarını sürdürüyor
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkesinin Amerikan başkanlık seçimlerine müdahalede bulunmadığı iddiasına karşı, seçimlere müdahale teşebbüsünde bulunulduğu inancını koruduğunu belirtti. Colorado eyaletinde düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu’nda konuşan Wray, “İstihbarat topluluğunun görüşü değişmedi, benim görüşüm değişmedi” dedi.
Rusya’nın seçimlere müdahalenin ötesinde ülke içinde ayrılık ve çatışma yaratmaya yönelik nüfuz operasyonlarına odaklandığını öne süren Wray, “Bana göre bu çok ciddiye alınması ve kararlı şekilde yanıt verilmesi gereken bir tehdit” ifadelerini kullandı.
Rusların Amerikan toplumu içindeki ihtilaflı konuları açık ve örtülü istihbarat faaliyetiyle tespit ettiği, ardından sahte haberler ve propoganda yoluyla ihtilaflı konuların taraflarını kışkırtarak toplumda çatışma yaratmaya çalıştıklarını iddia eden Wray, “Rusya örtülü nüfuz operasyonlarını bugün dahi sürdürüyor” değerlendirmesinde bulundu.
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