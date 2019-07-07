Fatih kazıyor, Yavuz gün sayıyor
Çin’de temaslarda bulunan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin ardından Yavuz sondaj gemisinin de bir hafta içinde Doğu Akdeniz’de sondaja başlayacağını söyledi. KKTC’de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da “Türkiye’yi yok saymaya çalışanlar asla emellerine ulaşamayacaklar” diye konuştu.
TÜRKİYE’nin Doğu Akdeniz’de başlattığı derin deniz sondaj çalışmalarında Fatih gemisi Kıbrıs adasının batısında 4 bin metrenin altına inerken, ikinci sondaj gemisi Yavuz, KKTC açıklarında kazıya gün sayıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin’in Taşucu Limanı’nda ikmal yapan Yavuz’un önümüzdeki hafta KKTC’nin Karpaz yarımadası açıklarında kazıya başlayacağını açıkladı.
Çin’in başkenti Pekin’deki temaslarının ardından AA’ya konuşan Bakan Fatih Dönmez, gemilerin sondaj yapacağı noktaları, daha önce Doğu Akdeniz’de 3 boyutlu sismik tarama yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin belirlediğini anlattı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, “Yeri delmeden, sondajı tamamlamadan bir şeyler söylemek erken, ancak ümit ediyoruz ki, istediğimiz kaynaklara ulaşalım. İkinci gemimiz Yavuz, önümüzdeki hafta KKTC’nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPOA) ruhsatlandırdığı bölgede KKTC’nin Karpaz yarımadasının açıklarında sondaja başlayacak. Sondaj çalışmaları 2.5-3 ay sürecek” dedi.
Bu arada, Kıbrıs adasının doğusunda ya da başka bir anlatımla Antalya açıklarında mayıs ayında sondaja başlayan Fatih gemisinin matkabı, yerin 4 bin metre altına ulaştı. Fatih eylül ayına kadar sondaj çalışmalarını sürdürecek.
FUAT OKTAY: TÜRKİYE’SİZ ASLA
KKTC’de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmalarında kararlı olduğunu söyledi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar’la ekonomik işbirliği konularını ele alan Fuat Oktay, Doğu Akdeniz’de tek yanlı adımlar atan Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail ve Mısır’ı kastederek “Türkiye ve KKTC’nin meşru hakları hilafına adım atanlar, Türkiye’yi yok saymaya çalışanlar emellerine asla ulaşamayacaklar, izin vermeyeceğiz” dedi.
Oktay, “Kıbrıs ve bütün dünyada gündemde olan hidrokarbon kaynakları konusu çok daha dikkatli olmamız gereken bir süreci de beraberinde getiriyor. Dikkatli olunması gereken süreç ise hem kendi içimizdeki dinamik yapı ve istikrarımız, hem de Kıbrıs Türk haklarının sonuna kadar ve hiçbir oyuna fırsat vermeden korunması ile alakalıdır” diye konuştu.
KUDRET ÖZERSAY: ŞİRKETLER ÜZERİNDEN İŞBİRLİĞİ OLABİLİR
İSVİÇRE’nin Cenevre kentinde BM yetkilileri ile temaslarda bulunan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özeray, Rumların başlattığı Doğu Akdeniz’deki doğalgaz krizinde yeni muhatabın, KKTC’nin Ada çevresinde sondaj yapması için ruhsat verdiği Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPOA) olduğunu söyledi.
Doğu Akdeniz’deki doğalgaz paylaşımı mücadelesinde Türk tarafı aleyhine bozulan dengenin Fatih ve Yavuz sondaj gemileriyle yeniden dengelendiğini vurgulayan Kudret Özersay, “Artık sahadayız, Doğu Akdeniz’de oldu bittiye izin vermeyeceğiz. Durulması ve oturup konuşulması gerekiyorsa, herkes duracak. Eğer ileri gidilecekse herkes gidecek” dedi.
Kıbrıslı Rumlarla doğalgaz konusunda işbirliğine hazır olduklarını tekrarlayan Özersay, “Bu işbirliğinin Türk ve Rum tarafları arasında olması da şart değil. İleri yetkilendirmeyle Rumların ve bizim yetki verdiğimiz (TPOA) petrol şirketleri de kendi aralarında bu sorunu çözebilir. Şirketlerin Türk ve Rum toplumları adına hidrokarbon yataklarına ilişkin görüşme yapmalarının önünde hukuki engel yok. Pragmatik bir yaklaşımla işbirliğini şirketler üzerinden yapabiliriz” diye konuştu.
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