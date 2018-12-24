Fas’ta terör kurbanı iki turist için anma
İki İskandinav kadın turistin Atlas Dağları’ndaki çadırlarında terör örgütü DEAŞ üyeleri tarafından öldürülmesi sonrası Kuzey Afrika ülkesi Fas’ta anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Yüzlerce kişi, Norveç ve Danimarka elçilikleri önünde kurbanları andı.
İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre Fas’ın başkenti Rabat’ta aralarında “Özür dileriz” yazısının da yer aldığı dövizler taşıyan yüzlerce kişi, Norveç ve Danimarka büyükelçilikleri önünde toplandı.
13 KİŞİ GÖZALTINDA
28 yaşındaki Norveç vatandaşı Maren Ueland ve 24 yaşındaki Danimarkalı Louisa Vesterager Jespersen, yürüyüş yaptıkları Atlas Dağları’nda ölü bulunmuştu.
İki turistin öldürülmesi ile ilgili olarak şu ana kadar 13 kişi gözaltına alındı. Yaşları 25 ila 34 arasında değişen bu dört kişinin geçen hafta bir video kaydederek terör örgütü DEAŞ’a bağlılık yemini ettikleri, cinayetlerin de Suriye’de yaşananların intikamı olduğunu ifade ettikleri belirtildi.
Bu arada Norveç polisi de, turistlerden birinin başının kesilmesini içeren videonun gerçek olduğunun değerlendirildiğini açıkladı. Rabat’taki anma etkinliğine ise Danimarkalı ve Norveçli diplomatlar da katıldı. İki genç kadının öldürüldüğü bölgeye yakın Imlil kasabasındaki etkinliğe de yüzlerce kişi katıldı.
DEAŞ IRAK’TA SALDIRDI, BİR POLİS ÖLDÜRÜLDÜ
Terör örgütü DEAŞ’ın Irak’ın doğusundaki Diyala vilayetinde kontrol noktasına düzenlediği saldırıda, 1 polis hayatını kaybetti. Anadolu Ajansı’nın haberine göre, DEAŞ’lı teröristler, Diyala’nın Hanekin ilçesindeki Bave Murad bölgesinde bir kontrol noktasına ağır silahlarla saldırdı. Saldırı sonucu bir polisin yaşamını yitirdiği belirtildi. Teröristlerin saldırının ardından yol kenarına bıraktığı patlayıcının da etkisiz hale getirildiği kaydedildi. DEAŞ’ın Irak’taki askeri varlığının ortadan kaldırılmasının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen teröristler zaman zaman özellikle Musul, Kerkük ve Salahaddin vilayetinin kırsal bölgelerinde güvenlik güçlerine saldırılar düzenliyor.
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