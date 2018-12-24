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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
24.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Fas’ta terör kurbanı iki turist için anma

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Fas’ta terör kurbanı iki turist için anma

İki İskandinav kadın turistin Atlas Dağları’ndaki çadırlarında terör örgütü DEAŞ üyeleri tarafından öldürülmesi sonrası Kuzey Afrika ülkesi Fas’ta anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Yüzlerce kişi, Norveç ve Danimarka elçilikleri önünde kurbanları andı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre Fas’ın başkenti Rabat’ta aralarında “Özür dileriz” yazısının da yer aldığı dövizler taşıyan yüzlerce kişi, Norveç ve Danimarka büyükelçilikleri önünde toplandı. 

13 KİŞİ GÖZALTINDA

28 yaşındaki Norveç vatandaşı Maren Ueland ve 24 yaşındaki Danimarkalı Louisa Vesterager Jespersen, yürüyüş yaptıkları Atlas Dağları’nda ölü bulunmuştu.

İki turistin öldürülmesi ile ilgili olarak şu ana kadar 13 kişi gözaltına alındı. Yaşları 25 ila 34 arasında değişen bu dört kişinin geçen hafta bir video kaydederek terör örgütü DEAŞ’a bağlılık yemini ettikleri, cinayetlerin de Suriye’de yaşananların intikamı olduğunu ifade ettikleri belirtildi.

Bu arada Norveç polisi de, turistlerden birinin başının kesilmesini içeren videonun gerçek olduğunun değerlendirildiğini açıkladı. Rabat’taki anma etkinliğine ise Danimarkalı ve Norveçli diplomatlar da katıldı. İki genç kadının öldürüldüğü bölgeye yakın Imlil kasabasındaki etkinliğe de yüzlerce kişi katıldı.

DEAŞ IRAK’TA SALDIRDI, BİR POLİS ÖLDÜRÜLDÜ

Terör örgütü DEAŞ’ın Irak’ın doğusundaki Diyala vilayetinde kontrol noktasına düzenlediği saldırıda, 1 polis hayatını kaybetti. Anadolu Ajansı’nın haberine göre, DEAŞ’lı teröristler, Diyala’nın Hanekin ilçesindeki Bave Murad bölgesinde bir kontrol noktasına ağır silahlarla saldırdı. Saldırı sonucu bir polisin yaşamını yitirdiği belirtildi. Teröristlerin saldırının ardından yol kenarına bıraktığı patlayıcının da etkisiz hale getirildiği kaydedildi. DEAŞ’ın Irak’taki askeri varlığının ortadan kaldırılmasının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen teröristler zaman zaman özellikle Musul, Kerkük ve Salahaddin vilayetinin kırsal bölgelerinde güvenlik güçlerine saldırılar düzenliyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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