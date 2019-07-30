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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
30.07.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Fas'ta 4 bin 764 mahkuma af çıktı

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Fas'ta 4 bin 764 mahkuma af çıktı

Fas Kralı 6. Muhammed, tahta çıkışının 20'nci yıl dönümü dolayısıyla 4 binden fazla mahkum hakkında af kararı verdi.

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kral 6. Muhammed'in af kararından 4 bin 764 kişinin faydalandığı belirtildi.     

Karar kapsamında, bin 916 mahkumun tahliye edildiği, 2 bin 477'sinin hapis cezalarının düşürüldüğü, 31 idam kararının müebbet hapse, 176 müebbet hapis cezasının da süreli hapis cezasına çevrildiği, ayrıca yargılaması devam eden 164 tutuklunun serbest bırakıldığı ifade edildi.      

Aftan yararlananlar arasında ülkede Ekim 2016'da patlak veren Huseyme olaylarında tutuklananların yanı sıra terör suçlarından hüküm giyen ve "uzlaşı" programıyla topluma yeniden kazandırılması hedeflenen mahkumların yer aldığı aktarıldı.     

Açıklamada bazı hükümlülerin de kritik sağlık sorunları, bedensel engel ve yaş nedeniyle af kapsamına alındığı kaydedildi.     

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