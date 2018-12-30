Fas'ta 2 İskandinav turistin öldürülmesiyle ilgili yeni gözaltı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFas'ta 2 İskandinav turistin öldürülmesiyle ilgili yeni gözaltı
GeriDünya Fas'ta 2 İskandinav turistin öldürülmesiyle ilgili yeni gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AFP
30.12.2018 - 17:10, Son Güncelleme:

Fas'ta 2 İskandinav turistin öldürülmesiyle ilgili yeni gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fas'ta 2 İskandinav turistin öldürülmesiyle ilgili yeni gözaltı

Fas'ta öldürülen İskandinav turistlerin katliamından sorumlu olduğu düşünülen İsviçre ve İspanya vatandaşlığı bulunan bir kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Fas istihbaratı sözcüsü ülkenin başkenti Rabat'ta, Atlas Dağları'nda başları kesilerek öldürülen 24 yaşındaki Danimarkalı Louisa Vesterager Jespersen ve 28 yaşındaki Norveçli Maren Ueland hakkında açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada Faslı yetkililerin İsviçre ve İspanya vatandaşlığına sahip bir kişinin, cinayeti işlediği şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

İstihbarat sözcüsü tutuklanan ve adı açıklanmayan kişinin terör örgütlerine insan kaynağı sağladığını söyledi. Buna göre zanlı, olayla ilgisi bulunan kişilereyeni teknoloji iletişim araçları ve nişancılık hakkında eğitimler veriyordu.

Zanlının, Fas ve Sahra altı ülke vatandaşlarını terör örgütlerine katılmaları ve Fas genelinde terör saldırıları düzenlemeleri için teşvik etmekle görevliydi.

Sözcü ayrıca, katliamın tek bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olmadığını ifade etti.

17 Aralık günü Atlas Dağları'nda başları kesilmiş halde bulunan İskandinav turistlerin katliamı için başlatılan soruşturma kapsamında bugüne kadar 20 kişi tutuklandı.

Polis, iki kadının boyunlarının defalarca bıçaklanarak öldürüldüğünü açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde internette dolaşan ve katliam anına ait olduğu öne sürülen videonun gerçek olup olmadığı henüz resmiyet kazanmadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ortalık savaş alanına döndü

Adolf Hitler'i andıran Macron kapağı tartışma yarattı

Son dakika... Putin'den dikkat çeken Türkiye mesajı

Türk heyetiyle görüşmenin hemen ardından çekildi