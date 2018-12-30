Fas'ta 2 İskandinav turistin öldürülmesiyle ilgili yeni gözaltı
Fas'ta öldürülen İskandinav turistlerin katliamından sorumlu olduğu düşünülen İsviçre ve İspanya vatandaşlığı bulunan bir kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
Fas istihbaratı sözcüsü ülkenin başkenti Rabat'ta, Atlas Dağları'nda başları kesilerek öldürülen 24 yaşındaki Danimarkalı Louisa Vesterager Jespersen ve 28 yaşındaki Norveçli Maren Ueland hakkında açıklamalarda bulundu.
Yapılan açıklamada Faslı yetkililerin İsviçre ve İspanya vatandaşlığına sahip bir kişinin, cinayeti işlediği şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
İstihbarat sözcüsü tutuklanan ve adı açıklanmayan kişinin terör örgütlerine insan kaynağı sağladığını söyledi. Buna göre zanlı, olayla ilgisi bulunan kişilereyeni teknoloji iletişim araçları ve nişancılık hakkında eğitimler veriyordu.
Zanlının, Fas ve Sahra altı ülke vatandaşlarını terör örgütlerine katılmaları ve Fas genelinde terör saldırıları düzenlemeleri için teşvik etmekle görevliydi.
Sözcü ayrıca, katliamın tek bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olmadığını ifade etti.
17 Aralık günü Atlas Dağları'nda başları kesilmiş halde bulunan İskandinav turistlerin katliamı için başlatılan soruşturma kapsamında bugüne kadar 20 kişi tutuklandı.
Polis, iki kadının boyunlarının defalarca bıçaklanarak öldürüldüğünü açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde internette dolaşan ve katliam anına ait olduğu öne sürülen videonun gerçek olup olmadığı henüz resmiyet kazanmadı.
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