Fas tatilinde öldürüldüler
Fas'ın orta kesimlerinde yer alan Toubkal Dağı yakınlarındaki Norveç ve Danimarkalı iki kadın turist boğazları kesilmiş halde bulundu.
Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Toubkal Dağı yakınlarında boyunlarında kesik izleri bulunan iki kadın turistin cesedi bulundu' denildi.
Olayın aydınlatılması için başlatılan soruşturma kapsamında Fas polisi bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Kurbanlardan birinin 24 yaşındaki Danimarkalı Louisa Vesterager Jespersen, diğerinin ise 28 yaşındaki Norveç vatandaşı Maren Ueland olduğu açıklandı.
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