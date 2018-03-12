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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerFarc'ın ilk kez katıldığı Kolombiya seçimlerinde zafer barış anlaşması karşıtlarının
Dünya Farc'ın ilk kez katıldığı Kolombiya seçimlerinde zafer barış anlaşması karşıtlarının
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12.03.2018 - 08:50, Son Güncelleme:

Farc'ın ilk kez katıldığı Kolombiya seçimlerinde zafer barış anlaşması karşıtlarının

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Farc'ın ilk kez katıldığı Kolombiya seçimlerinde zafer barış anlaşması karşıtlarının

Kolombiya'da Pazar günü düzenlenen seçimlerde, Farc (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) ile 2016'da varılan barış anlaşmasına karşı çıkan sağcı partiler sandıktan birinci çıktı ama hiç bir parti tek başına çoğunluğa ulaşamadı.

Farcın ilk kez katıldığı Kolombiya seçimlerinde zafer barış anlaşması karşıtlarının

Seçimler, Kolombiya devleti ile 52 yıllık süren çatışmalarından ardından 2016'daki barış anlaşmasıyla siyasi partiye dönüşen Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri Farc'ın sandıkta yarıştığı ilk seçim oldu.

Silahlı varlığına son veren Farc, siyasi parti olarak adını 'Halk için Alternatif Devrimci Güç'e çevirmişti.

Oyların yüzde 90'ının sayılmasıyla Eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin Demokratik Merkez partisi mecliste en çok sandalyeye sahip parti oldu.

Farc ise kamu oyu yoklamalarının beklentisi doğrultusunda sandıkta oyların yalnızca yüzde 0.4'ünü alarak rakipleri karşısında zayıf kaldı ama barış anlaşması uyarısınca oy oranına bakılmaksızın Farc'a Senato'da 5, Temsilciler Meclisi'nde 5 olmak üzere Kongre'de toplam 10 garanti sandalye verildi.

Seçimlerin resmi sonuçlarının Pazartesi akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Sayılan oy oranına göre Demokratik Merkez partisi Senato'da 19, Temsilciler Meclisi'nde 33 sandalyeye sahip oldu.

Ama hiçbir parti yüzde 16 oy oranını geçemedi.
Üç sağcı veya muhafazakar parti Senato'daki 102 sandalyenin 50'sini aldı.

Eski Devlet Başkanı Uribe'nin partisi Demokrat Merkez, Farc'la yapılan barış anlaşmasına karşı çıkıyordu.

Kolombiyalıların bir kısmı Farc'ın eski liderlere siyasi nüfuz verilmesine tepki gösterip, 50 yılı aşkın süren savaşta işlenen suçlarla ilgili hesap vermeleri gerektiğini söylüyor.

Seçmenler ayrıca barış sürecinin mimarı Devlet Başkanı Juan Manuel Santos yerine gelecek devlet başkanlığı için aday adaylarını da oyladı.

Sağ kanat koalisyonunda Ivan Duque aday seçilirken, sol kanatta ise Gustavo Petro adaylığa seçildi.

Duque ve Petro, Mayıs ayı sonunda diğer adaylarla birlikte başkanlık seçimlerinin ilk turunda yarışacak. Kazanan Haziran ayında belirlenecek.

Devlet Başkanı Santos'un görev süresi Ağustos'ta bitiyor.

Santos'a, 2016'da Farc'la yürütülen barış müzakereleri ve varılan barış anlaşması için Nobel Barış Ödülü verilmişti.

Farcın ilk kez katıldığı Kolombiya seçimlerinde zafer barış anlaşması karşıtlarının

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