FARC liderleri ilk kez hakim karşısında

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFARC liderleri ilk kez hakim karşısında
GeriDünya FARC liderleri ilk kez hakim karşısında
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
AA
14.07.2018 - 09:57, Son Güncelleme:

FARC liderleri ilk kez hakim karşısında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FARC liderleri ilk kez hakim karşısında

Kolombiya’da, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) lideri Rodrigo Londono ve diğer yöneticiler ilk kez hakim karşısına çıktı.

Hükümet ve FARC arasında yarım yüzyıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasının en kilit uygulama organlarından Özel Barış Hukuku'nda (JEP), FARC yöneticilerinin yargılanacağı duruşmalardan ilki yapıldı.

JEP’in 31 FARC yöneticisinden, 1993-2012 yılları arasında kaçırılan 8 bin 500 kişinin hesabını soracağı yargılamalar, ülke tarihinde FARC liderlerinin ilk kez hakim karşısına çıkmasından ve barış anlaşmasının uygulanmasından dolayı önem taşıyor.

Başkent Bogota’daki JEP binasında gerçekleştirilen ilk duruşmaya örgütün, “Timochenko” ismiyle bilinen lideri Londono’nun yanı sıra Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo gibi önemli isimler katıldı.

Bazı sanıklar duruşmada avukatları tarafından temsil edilirken, FARC’ın uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanan sembol ismi Jesus Santrich ise duruşmaya video konferans yönetimiyle bağlandı.

Duruşma öncesi

Eski FARC lideri ve şimdiki siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) Başkanı Londono, mahkeme salonuna girmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mahkemeye tam teslimiyetle geldiğini ifade eden Londono, “(Barış görüşmelerinin yürütüldüğü) Havana’da gördüğümüz rüyanın, nasıl berraklaştığını görmek için buradayım.” dedi.
Londono’nun ardından JEP binasına gelen Pablo Catatumbo’nun ise elinde yeni siyasi partileri FARC’ın sembolü olan kırmızı güller taşıdığı görüldü.

Santos’tan açıklama

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da yargılamalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Devlet Başkanlığından yayımlanan yazılı açıklamada Santos, yargılamaların, “barış sürecinin, suçları cezasız bıraktığı” yönündeki eleştirilere yanıt olduğuna dikkati çekti.

“Timochenko ve örgütün diğer yöneticilerini orada soruları yanıtlarken görmek çok önemli.” diyen Santos, bunun dünyanın hiçbir ülkesinde yaşanmadığını belirtti.

FARC af diledi

Öte yandan FARC da duruşma sonrası yaptığı yazılı açıklamada kurbanlardan af diledi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Bütün kurbanlardan af diliyoruz. İmkansız görünen noktaya kadar, gerçekler öğrenilebilsin diye elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bize ait olan bütün sorumluluğu kabul edeceğiz. Telafi edilebilecek ne varsa katkıda bulunacağız. Bir daha bu yaşananlar tekrarlanmasın diye tüm çabamızı göstereceğiz.”
FARC ayrıca tüm taraflara JEP’te hesap vermeleri çağrısında bulundu.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?

FARC liderleri ilk kez hakim karşısında

Katilini bulana büyük ödül var

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı