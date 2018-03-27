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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
27.03.2018 - 10:30, Son Güncelleme:

Faciadan saniyeler önce çekildi! Saniyeler içinde yayıldı

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Rusya’nın Sibirya bölgesinde eski bir fabrika binasına yapılan alışveriş merkezinde çıkan yangında zincirleme ihmaller sonucu milli felakete dönüştü. Yangının başlangıcını gösteren bir güvenlik kamerasının görüntülerinde birkaç saniye içinde alevlerin alışveriş merkezinin oyun salonunda yayıldığı görülüyor. Çocukların oynadığı salona alevlerin yöneldiğini görenler panik halinde kaçmaya başlıyor. Salon saniyeler içinde siyah dumanla kaplanıyor.

Rusya’nın Sibirya bölgesi Kemerova kentindeki ‘Zimnaya Vişnya’ (Kış Vişnesi) adlı alışveriş merkezinde pazar öğleden sonra çıkan yangında 41’i çocuk 64 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Eski bir şeker fabrika binasına yapılan dört katlı alışveriş merkezinin en üst katındaki sinema salonu ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda başlayan alevler kısa sürede tüm binayı sararken, gökyüzü de dumanla kaplandı.

Bazı noktalarda ısının 600-800 dereceye çıktığı yangını felakete dönüştüren ihmaller şöyle sıralandı:

- Üç sinema salonundan ikisinin acil çıkış kapıları bilet kontrolü yapan görevli tarafından kaçak giriş olmaması için kilitlendi.

- Alarm çaldığında güvenlik görevlisi çocukların yaptığını düşünerek kapatıyor.

- Binanın yalıtımında kullanılan maddenin ısıya dayanıklı olması gerekirsen ucuz malzeme kullanılması sonucu alevler kısa sürede yayıldı.

Alevlerin içerisinden mesaj attılar: Anne baba yanıyoruz
Alevlerin içerisinden mesaj attılar: Anne baba yanıyoruz

GÖZALTILAR VAR

AVM’deki üç sinema salonunda 300 biletin satıldığı bu nedenle ölü sayısının daha artacağı ileri sürüldü. Yangın sonrası yangın alarmını kapatan görevli ile acil çıkış kapılarını kilitleyen görevlinin gözaltına alındığı bildirildi.

Rusyada yangın faciası Çok sayıda ölü var...
Rusya'da yangın faciası! Çok sayıda ölü var...
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