Faciada kimse kurtulamamış
ABD’nin California eyaleti yakınlarında önceki gün dalış teknesinde çıkan yangında, denize atlayarak kurtulan 5 mürettebat dışındaki 34 kişi yaşamını yitirdi.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, şu ana kadar tekne enkazından 11’i kadın 20 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Kalanların resmi olarak öldükleri kabul edilirken, yetkililer cesetlere dair yeni kanıt bulunamaması üzerine arama çalışmalarının askıya alındığını söyledi. Yangın sırasında teknede bulunanların güverte altında uyumakta olduğu, alevlerin çıkış kapısını bloke ettiği belirtildi. 23 metre uzunluğundaki “The Conception” adlı dalış teknesinde 6 mürettebat ve 33 yolcu olmak üzere toplam 39 kişi seyahat ediyordu.
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