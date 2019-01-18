Facebook'un Siber GÃ¼venlik PolitikalarÄ± DirektÃ¶rÃ¼ Nathaniel Gleicher, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada "BugÃ¼n Rusya merkezli ve DoÄŸu ile Orta Avrupa, Kafkaslar, Orta Asya ve BaltÄ±k bÃ¶lgelerinden faaliyet yÃ¼rÃ¼ten bir aÄŸÄ±n parÃ§asÄ± olarak koordineli sahte davranÄ±ÅŸlarda bulunan 364 Facebook sayfasÄ± ve hesabÄ± sildik." ifadesini kullandÄ±.

SÃ¶z konusu sayfa ve hesaplarÄ±n kendilerini baÄŸÄ±msÄ±z haber veya bÃ¶lge Ã¼lkelerdeki spesifik konulara yÃ¶nelik sayfalar olarak tanÄ±ttÄ±klarÄ±nÄ± belirten Gleicher, "Kimliklerini yanlÄ±ÅŸ beyan etmelerine raÄŸmen bu sayfa ve hesaplarÄ±nÄ±n Moskova merkezli Sputnik haber ajansÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±yla iliÅŸkili olduklarÄ±nÄ± ve bu sayfalardan bazÄ±larÄ±nÄ±n NATO karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±, protesto hareketleri ve yolsuzluk karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± gibi paylaÅŸÄ±mlarda bulunduÄŸunu tespit ettik." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Gleicher, silinen hesaplarÄ±n 289'unun sayfa, 75'inin ise kiÅŸisel hesap olduÄŸunu belirtti, bu hesaplardan birkaÃ§Ä±nÄ±n toplam takipÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ±n 790 bin civarÄ±nda olduÄŸu bilgisini paylaÅŸtÄ±.

Ä°ncelemelerini aÃ§Ä±k kaynaklar Ã¼zerinden yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten Gleicher, bu konuda ABD kolluk kuvvetlerini, ABD kongresini ve sÃ¶z konusu Ã¼lkelerdeki yÃ¶netimleri bilgilendirdiklerini kaydetti.

Facebook yÃ¶neticisi, aÃ§Ä±klamasÄ±nda ayrÄ±ca, "Bu hesap ve sayfalardan baÄŸÄ±msÄ±z, 107 Facebook sayfasÄ±, grup ve kiÅŸisel hesabÄ±nÄ±, 41 Instagram hesabÄ±nÄ± Rusya kaynaklÄ± Ukrayna'dan faaliyet gÃ¶steren bir aÄŸÄ±n parÃ§asÄ± olarak koordineli ve sahte davranÄ±ÅŸlarda bulunduÄŸu gerekÃ§esi ile sildik." ifadesine de yer verdi.