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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.12.2018 - 01:13, Son Güncelleme:

Facebook'tan büyük hata! Milyonlarca fotoğraf...

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Facebook'tan büyük hata! Milyonlarca fotoğraf...

Sosyal medya platformu Facebook, bir yazılım hatası nedeniyle, binden fazla üçüncü parti uygulamanın yaklaşık 7 milyon kullanıcısının erişim izni vermediği fotoğraflara ulaşmış olabileceğini açıkladı.

Facebook Mühendislik Direktörü Tomer Bar, kişisel blog sayfasından yaptığı açıklamada, "Ekibimiz, bir yazılım hatasının, Facebook'a girip, üçüncü parti yazılımlara fotoğraflarına ulaşma izni veren kullanıcıları etkilemiş olabileceğini keşfetti. Sorunu hallettik ancak bu hata nedeniyle bazı üçüncü parti uygulamalar, 13-25 Eylül 2018 dönemlerinde, erişim izinleri olmayan fotoğrafa erişim sağlamış olabilir." ifadelerini kullandı.

Bar, kullanıcıların bir uygulamaya Facebook fotoğraflarına erişim izni verdiklerinde genellikle sayfalarında paylaştıkları fotoğraflara erişim izni verildiğine dikkati çekerek, "Bu durumda, yazılım hatası uygulama geliştiricilerine Facebook hikayeleri ya da sisteme yüklenip paylaşılmayan fotoğraflara erişim vermiş olabilir." bilgisini paylaştı.

Şu anda 6,8 milyon kullanıcı ve 876 geliştirici tarafından oluşturulan bin 500 kadar uygulamanın bu hatadan etkilendiğine inandıklarını vurgulayan Bar, "Uygulama geliştiricileri ile bu hatadan etkilenen kullanıcıların fotoğraflarını silmeleri konusunda çalışıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Bar, yazılım hatasından etkilenmiş olabilecek kullanıcıları uyaracaklarını sözlerine ekledi.

FACEBOOK VE VERİ İHLALİ TARTIŞMALARI

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Facebook daha önce de birçok kez veri ihlali ve güvenlik açığı nedeniyle gündeme gelmişti.

Nisan ayında Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD'de Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimleri ile İngiltere'de Haziran 2016'da gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) referandumunu etkilemek için kullandığına dair suçlamalar, küresel ölçekte bir krize yol açmıştı.

Avrupalı ve Amerikalı regülatörler, Facebook hakkında soruşturma açmış, gelişmelerin ardından, ünlü sosyal paylaşım sitesinin hisseleri büyük değer kaybetmişti.

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