Facebook’a çağrı: Sorumluluk almalı
İklim değişikliğine karşı başlattığı öğrenci eylemlerinin sembolü haline gelen 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg, 2.6 milyon takipçili Facebook hesabından sosyal medya devini eleştirdi.
Facebook’u komplo teorileri ve nefret söylemleri konusunda sorumluluk almaya davet eden Thunberg, takipçilerine ‘değişim talebinde bulunma’ çağrısı yaptı. Genç iklim aktivisti, hakkında süregelen yalan ifadelere ve komplo teorilerine de değindi. Thunberg, Facebook hesabını kullanmaya devam edip etmeyeceğini düşündüğünü belirtti.
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