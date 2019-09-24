Facebook "zihin okuma" çalışmaları yapan şirketi satın aldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFacebook "zihin okuma" çalışmaları yapan şirketi satın aldı
GeriDünya Facebook "zihin okuma" çalışmaları yapan şirketi satın aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
24.09.2019 - 18:10, Son Güncelleme:

Facebook "zihin okuma" çalışmaları yapan şirketi satın aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Facebook "zihin okuma" çalışmaları yapan şirketi satın aldı

Sosyal medya platformu Facebook, zihin okuyabilen sistemlerin geliştirilmesi için çalışan "CTRL-labs" adlı şirketi satın aldı.

Facebook'tan yapılan açıklamada, merkezi New York'ta bulunan ve insanların zihinleriyle bilgisayarları kontrol edebilmesini sağlayacak sistemlerin geliştirilmesi alanında çalışan "CTRL-labs" adlı şirketin satın alındığı duyuruldu.

Satın alınan şirketin, Facebook'un "Gerçeklik Laboratuvarı" adlı iştirakine dahil edileceği, alım bedelinin ise 1 milyar doların altında olduğu belirtildi.

"ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK VE SANAL GERÇEKLİK ARASINDA İLETİŞİM KURULACAK"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Facebook AR/VR (artırılmış ve sanal gerçeklik) Başkan Yardımcısı Andrew Bosworth, "Bu gibi teknolojiler, bize 19. yüzyılın buluşlarının 21. yüzyılda yeniden hayal edilmesi için yaratıcı fırsatlar sunuyor. Artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) arasında iletişim kurulacak. Bu iletişimimizi değiştirebilir." ifadelerini kullandı.

İNSANLAR BİLEKLİK TAKARAK CİHAZLARI KULLANABİLECEK

Bosworth, CTRL-labs şirketinin teknolojisiyle, insanların sadece bir bileklik takarak cihazları kullanabileceğini vurgulayarak, şunları söyledi:
"Bu şöyle çalışıyor; omuriliğinizde, ellerinizdeki kaslara bir düğmeye basmanız için elektrik sinyalleri gönderen nöronlar var. Bileklik bu sinyalleri deşifre edecek ve cihazın anlayabileceği dijital sinyaller çevirecek. Dijital hayatınız üzerindeki etkinliğinizi artıracak."
CTRL-labs, 2015'te Kolombiya Üniversitesinde nöroloji bilim dalında doktora yapmış Thomas Reardon ve Patrick Kaifosh adlı iki girişimci tarafından kurulmuştu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (24.09.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
BM'den uyarı: Silahlı çatışma olasılığı ile karşı karşıyayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM paylaşımı
İspanya'da "diktatör Franco'nun mezar yerini değiştirme" kararı
Kenya'da Türk iş adamları altın dolandırıcılarına 100 binlerce dolar kaptırdı