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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
20.12.2018 - 17:57, Son Güncelleme:

Facebook seçim öncesi sahte hesapları kapattı

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Facebook seçim öncesi sahte hesapları kapattı

Facebook, Bangladeş'te 30 Aralık'ta yapılacak genel seçimler öncesinde muhalefet partileri aleyhine yalan haber yaydığı tespit edilen sahte hesapları kapattığını duyurdu.

Facebook'un Siber Güvenlik Bölümü Başkanı Nathaniel Gleicher, yaptığı açıklamada, mevcut yayın organlarını taklit eden bazı haber sitelerinin linklerini paylaşan 9 sayfa ile bu linkleri yayan 6 sahte kişisel hesabın kapatıldığını bildirdi.

Hesapların, koordine sahte davranış içinde bulunduğu için kapatıldığını ifade eden Gleicher, "Bunların hepsi sahte, ama sanki bağımsız yayın organlarınca yaratılmış gibi görünen sayfalar. Hepsi, hükümet yanlısı ve muhalefet aleyhine propaganda yapıyor." dedi.

Gleicher, Facebook'a tehdit danışmanlığı yapan siber güvenlik şirketi Graphika'nın, hesapların, hükümete yakın kişilerce açıldığını tespit ettiğini belirtti.

Sahte sayfaların BBC'nin Bengalce servisi ile ülkenin popüler haber sitesi bdnews24.com'u taklit etmeye çalıştığı kaydedildi.

Sayfalardan en çok ziyaret edilenin 11 bin 900 takipçisi olduğunu belirten Gleicher, "Aslında bu Bangladeş ölçeğinde küçük bir ağ fakat bizim için önemli. Facebook şahısların veya örgütlerin sahte hesap ağları aracılığıyla diğerlerini kim oldukları ve ne yaptıkları konusunda kandırmalarını istemiyor." ifadelerini kullandı.

Facebook, 2016 Başkanlık seçimlerinde sahte hesaplardan yalan ve düşmanlık yaratan mesajlar yayılmasına olanak sağladığı ve bu konuda önlem almadığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Öte yandan bağımsız araştırma raporları Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik Birleşmiş Milletlerin (BM) "etnik temizlik" olarak nitelediği saldırılar sırasında orduya bağlı sahte hesaplardan ırkçı propaganda mesajları ve Arakanlılar hakkında yalan haberler paylaşıldığı tespit edilmişti.

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