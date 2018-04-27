F-35’lerin Türkiye’ye teslimatını engellemek için ABD Kongresi’ne yasa tasarısı sunuldu
ABD Kongresi'nde bazı senatörler, F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını engellemek için yasa tasarısı sundu. Yasa tasarısının gerekçesi olarak ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'un tutuklu bulunması gösterildi.
Sputnik'te yer alan habere göre ABD'de aralarında cumhuriyetçi ve demokratların bulunduğu bir grup senatör, Amerikan din adamı Andrew Craig Brunson'un tutuklanması nedeniyle Türkiye'ye yeni F-35 savaş uçaklarının sevkiyatını engellemek istiyor.
İlgili yasa tasarısı, senatörler James Langford, Jeanne Shaheen ve Thom Tillis tarafından sunuldu.
MAHKEME 7 MAYIS'A ERTELENMİŞTİ
İzmir'de FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, 16 Nisan'da hakim karşısına çıkmıştı. 35 yıl hapis cezası istenilen Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verilirken, mahkeme 7 Mayıs 2018 tarihine ertelenmişti.
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