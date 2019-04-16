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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Razi CANİKLİGİL - WASHINGTON
16.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

F-35’in ortağıyız

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F-35’in ortağıyız

ABD ile Türkiye arasında S-400 anlaşmazlığı devam ederken Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından Washington’da düzenlenen konferansta konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Tehditler, ültimatomlar ve süre vermeler yapıcı değil ve müttefiklik ruhuna aykırıdır. Biz F-35’lerin alıcısı değil ortağıyız” dedi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan Türk Konseyi (ATC) tarafından bu yıl 37’ncisi düzenlenen TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı’nın açılış oturumunda konuştu. Washington’daki konferansın ilk günündeki oturumlarda iki ülke arasındaki savunma sanayii ve işbirliği olanakları tartışıldı. Ticaret, inşaat ve altyapı, siber güvenlik, çevre, enerji, ARGE ve inovasyon panellerinin de gerçekleştiği konferansa Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. ATC Başkanı Jim Jones tarafından kürsüye davet edilen Savunma Bakanı Hulusi Akar, “F-35 alıcısı değil ortağıyız” mesajı verdi. ABD ile aralarındaki bazı sorunların çözülmesi için büyük umutlarla geldiğini belirten Akar, sorunları S-400, YPG, Ermeni meselesi ve FETÖ olarak sıraladı. Güvenlik ve savunmanın iki ülke arasındaki en önemli işbirliği olduğunu belirten Akar, iki ülkenin zaman zaman birbirini yanlış anladığını kaydetti.

YPG’YE SİLAH DESTEĞİ KABUL EDİLEMEZ

Akar, Türkiye’nin en büyük hedefinin terörü etkisiz hale getirmek olduğunu, PKK ve YPG terörüne karşı verdikleri mücadelede 8 bin teröristi etkisiz hale getirdiklerini söyledi. PKK ve YPG’nin aynı terör örgütü olduğunu söyleyen Akar, Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA’in de bunu doğruladığını belirterek, “Üzülerek söylüyorum ki, ABD, YPG’ye silah desteği veriyor, bu kabul edilemez” dedi. DEAŞ’ın Müslümanları temsil edemeyeceği gibi, bu terör örgütlerinin de Kürt halkını temsil edemeyeceğini belirten Akar, İdlib’de yeni bir mülteci krizinin yaşanmasını engellediklerini ve insani yardımlara devam ettiklerini kaydetti.

NATO’YA BAĞLILIKTA DEĞİŞİKLİK YOK

Türkiye’nin ciddi bir füze tehdidi altında olduğunu söyleyen Akar, tüm çabalarına rağmen, müttefiklerinden tatmin edici teklif alamadıklarını, Türkiye’nin NATO’ya bağlılığında hiçbir değişiklik olmadığını vurguladı. Akar, Türkiye’nin S-400 almasının F-35 programını etkilemesine anlam vermediğini, Türkiye’nin F-35 alıcısı değil, ortağı olduğunu söyledi. Son dönemde Patriotlar için yeni bir teklif aldıklarını söyleyen Bakan Akar, bunu dikkatle incelediklerini ifade etti. Akar, “(ABD ile S-400 krizi) Tehditler, ültimatomlar ve süre vermeler yapıcı değil, ayrıca müttefiklik ruhuna da aykırı” dedi. Bakan Akar, Amerikan yönetiminin FETÖ sorununu da anlaması gerektiğini, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren örgüt elebaşının Pensilvanya’da yaşadığı yerden, bu ülkedeki okulların üzerinden yılda 150 milyon dolar kazandığını belirtti. Sözde ‘Ermeni soykırımı’ meselesine de değinen Akar, 1915 Olayları’na ilişkin ABD’nin resmi arşivlerindeki belgelerin Ermeni iddialarını desteklemediğini ifade etti.

KONSEY ÖNERİSİ

Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ da yaptığı konuşmada, ABD’yle ilişkilerin düzeltilmesi için her iki başkentte yetkililerle açıkça konuşabilen bir konsey kurulmasını önerdi.

JEFFREY: TÜRKİYE OLMADAN ÇÖZÜM OLAMAZ

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi, eski Ankara Büyükelçisi Jim Jeffrey, Türkiye’nin desteği olmadan bölgedeki krizin çözülemeyeceğini söyledi. Jeffrey, öncelikle İran güçlerinin Suriye’den çekilmesi ve rejim değişikliğinin gerektiğini belirtti. Türkiye’nin güvenlik kaygılarının farkında olduklarını kaydeden Jeffrey, İran ve Rusya’nın bölgedeki nüfuzunun artmasının ABD’yi olduğu gibi Türkiye’yi de endişelendirdiğini vurguladı. Jeffrey Türkiye’nin DAEŞ ile mücadelede ABD ile birlikte savaştığını ve koalisyona üslerini açarakk destek verdiğini ifade etti. Türkiye’nin güvenlik kaygılarından Başkan Trump’un da farkında olduğunu söyleyen Jeffrey, Suriye krizinin aşılması için Türkiye ile çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

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