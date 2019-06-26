F-35 ile S-400 yan yana geldi

İNGİLTERE, Türkiye gibi üretim ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarıyla, S-400 ve S-300 sistemlerinin bulunduğu Suriye semalarında ilk savaş alanı testini gerçekleştirdi. F-35’ler Kıbrıs Rum yönetimindeki Ağrotur hava üssünden havalanırken, 300 km ötedeki Rus hava üssü Hmeymim’de konuşlu S-400 radarları da uçakları takip etme fırsatı yakaladı. ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi almasına, “Ruslar, F-35’ler ile ilgili teknoloji casusluğu yapar. İkisi bir arada olmaz” diye de karşı çıkıyor.

BİR HAFTADA 12 SORTİ

İngiltere geçen ay Kıbrıs’taki üssüne dikine iniş ve kalkış yapabilen 8 adet F-35-B tipi savaş uçağı gönderdi. Uçaklar, ilk savaş alanı testine Suriye ve Irak semalarında geçen hafta başladı. İngiliz Typhoon tipi uçakların eşliğinde havalanan F-35 filosu bir haftada 12 sorti gerçekleştirdi. Suriye ve Irak’ta DEAŞ hedefleri arayan F-35’ler herhangi bir atış yapmadı.

BAKAN KOKPİTTE

Test uçuşlarının ardından Ağrotur üssündeki törene katılan İngiltere Savunma Bakanı Penny Mordaunt, uçağın kokpitinde poz verdi, motor ve silah sistemlerini inceledi, ardından, “Bu yeni nesil uçaklar, İngiliz hava kuvvetlerinin bel kemiğini oluşturacak” dedi. İngiliz Bakan Penny Mordaunt, uçakların Suriye ve Irak üzerinde terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadele çerçevesinde uçuş gerçekleştirdiğini, F-35’lerin önemli bir bölümünün yeni ürettikleri Queen Elizabeth sınıfı uçak gemilerinde de kullanılacağını söyledi.



İngiliz Savunma Bakanı Penny Mordaunt, F-35 savaş uçağının kokpitinde poz verdi.

RADARLAR GÖRÜYOR

İngiltere, emekliye ayrılan dikine iniş kalkış yapabilen Harrier tipi uçakların yerine 138 adet F-35 siparişi verdi. Bugüne kadar uçaklardan 17’si İngiltere’ye teslim edildi. 8 uçaktan oluşan bir filo F-35 Kıbrıs’taki İngiliz üssünde sürekli görev yapacak. İngiltere’nin Kıbrıs’ta Dikelya adında bir de deniz üssü bulunuyor.

Rusya’nın ise İngiltere’nin Kıbrıs’taki üssünden yaklaşık 300 kilometre doğusunda Suriye’nin Lazkiye kenti yakınında Hmeymim hava üssü bulunuyor. Rusya’nın Suriye topraklarında 6’sı S-300 biri de S-400 olmak üzere 7 füze bataryası bulunuyor. S-400 bataryası Hmeymim üssünü koruyor. S-300 bataryaları ise Suriye’ye hibe edildi, ancak Rus personel kullanıyor. S-300’lerin daha gelişmiş versiyonu olan S-400’lerin menzili 400 km. Rus uzmanlar, her ne kadar radara yakalanmayan uçak olarak pazarlansa da S-300 ve S-400 füze savunma sistemleri üzerindeki radarların F-35’leri kolaylıkla yakaladığını belirtiyor. S-400’ler yerden 15 metre havalandığında F-35’leri hemen kapsamı altına alabiliyor. Rus uzmanlar, “F-35’ler, F-22’lerden daha yavaş. Bu nedenle daha kolay yakalanıyor” diyor. Rusya’nın yeni nesil S-400 sistemleri deneme atışları dışında bugüne kadar herhangi bir savaş alanında hedefe yönelik imha amaçlı kullanılmadı.



RUS TİCARET BAKANI: İLK TESLİMAT YAKINDA



RUSYA Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Türkiye ve Rusya arasındaki askeri-teknik alanda iş birliğinin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, “Türkiye S-400’lerin alımı konusunda sağlam ve tavizsiz bir duruş sergiliyor. S-400’lerin ilk teslimatları kısa bir süre içerisinde başlayacak” dedi. Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport’un Başkanı Aleksandr Miheyev de S-400 sisteminin parçalarının Türkiye’ye temmuz ayında gönderileceğini söyledi.