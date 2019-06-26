F-35 ile S-400 yan yana geldi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriF-35 ile S-400 yan yana geldi
GeriDünya F-35 ile S-400 yan yana geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Ömer BİLGE/LEFKOŞA - Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
26.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

F-35 ile S-400 yan yana geldi

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
F-35 ile S-400 yan yana geldi

İngiltere, Kıbrıs’taki Ağrotur hava üssüne konuşlandırdığı F-35 savaş uçaklarını Irak ve Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a karşı uçurmaya başladı. Rusya ise Suriye’de konuşlu S-400 ve S-300 füze savunma sistemleriyle bu uçakları takip etme fırsatı buldu. ABD, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi almasına, “Ruslar, F-35 ile ilgili teknoloji casusluğu yapar” diye de itiraz ediyor.

İNGİLTERE, Türkiye gibi üretim ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarıyla, S-400 ve S-300 sistemlerinin bulunduğu Suriye semalarında ilk savaş alanı testini gerçekleştirdi. F-35’ler Kıbrıs Rum yönetimindeki Ağrotur hava üssünden havalanırken, 300 km ötedeki Rus hava üssü Hmeymim’de konuşlu S-400 radarları da uçakları takip etme fırsatı yakaladı. ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi almasına, “Ruslar, F-35’ler ile ilgili teknoloji casusluğu yapar. İkisi bir arada olmaz” diye de karşı çıkıyor.

BİR HAFTADA 12 SORTİ

İngiltere geçen ay Kıbrıs’taki üssüne dikine iniş ve kalkış yapabilen 8 adet F-35-B tipi savaş uçağı gönderdi. Uçaklar, ilk savaş alanı testine Suriye ve Irak semalarında geçen hafta başladı. İngiliz Typhoon tipi uçakların eşliğinde havalanan F-35 filosu bir haftada 12 sorti gerçekleştirdi. Suriye ve Irak’ta DEAŞ hedefleri arayan F-35’ler herhangi bir atış yapmadı.

BAKAN KOKPİTTE

Test uçuşlarının ardından Ağrotur üssündeki törene katılan İngiltere Savunma Bakanı Penny Mordaunt, uçağın kokpitinde poz verdi, motor ve silah sistemlerini inceledi, ardından, “Bu yeni nesil uçaklar, İngiliz hava kuvvetlerinin bel kemiğini oluşturacak” dedi. İngiliz Bakan Penny Mordaunt, uçakların Suriye ve Irak üzerinde terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadele çerçevesinde uçuş gerçekleştirdiğini, F-35’lerin önemli bir bölümünün yeni ürettikleri Queen Elizabeth sınıfı uçak gemilerinde de kullanılacağını söyledi.

F-35 ile S-400 yan yana geldi

İngiliz Savunma Bakanı Penny Mordaunt, F-35 savaş uçağının kokpitinde poz verdi.

RADARLAR GÖRÜYOR

İngiltere, emekliye ayrılan dikine iniş kalkış yapabilen Harrier tipi uçakların yerine 138 adet F-35 siparişi verdi. Bugüne kadar uçaklardan 17’si İngiltere’ye teslim edildi. 8 uçaktan oluşan bir filo F-35 Kıbrıs’taki İngiliz üssünde sürekli görev yapacak. İngiltere’nin Kıbrıs’ta Dikelya adında bir de deniz üssü bulunuyor.

Rusya’nın ise İngiltere’nin Kıbrıs’taki üssünden yaklaşık 300 kilometre doğusunda Suriye’nin Lazkiye kenti yakınında Hmeymim hava üssü bulunuyor. Rusya’nın Suriye topraklarında 6’sı S-300 biri de S-400 olmak üzere 7 füze bataryası bulunuyor. S-400 bataryası Hmeymim üssünü koruyor. S-300 bataryaları ise Suriye’ye hibe edildi, ancak Rus personel kullanıyor. S-300’lerin daha gelişmiş versiyonu olan S-400’lerin menzili 400 km. Rus uzmanlar, her ne kadar radara yakalanmayan uçak olarak pazarlansa da S-300 ve S-400 füze savunma sistemleri üzerindeki radarların F-35’leri kolaylıkla yakaladığını belirtiyor. S-400’ler yerden 15 metre havalandığında F-35’leri hemen kapsamı altına alabiliyor. Rus uzmanlar, “F-35’ler, F-22’lerden daha yavaş. Bu nedenle daha kolay yakalanıyor” diyor. Rusya’nın yeni nesil S-400 sistemleri deneme atışları dışında bugüne kadar herhangi bir savaş alanında hedefe yönelik imha amaçlı kullanılmadı.

RUS TİCARET BAKANI: İLK TESLİMAT YAKINDA

RUSYA Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Türkiye ve Rusya arasındaki askeri-teknik alanda iş birliğinin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, “Türkiye S-400’lerin alımı konusunda sağlam ve tavizsiz bir duruş sergiliyor. S-400’lerin ilk teslimatları kısa bir süre içerisinde başlayacak” dedi. Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport’un Başkanı Aleksandr Miheyev de S-400 sisteminin parçalarının Türkiye’ye temmuz ayında gönderileceğini söyledi.

 

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
İran duyurdu: 7 Temmuz'da başlıyor
Rus Bakandan S-400 açıklaması: Kısa bir süre içerisinde başlayacak
Rus yetkiliden ABD ve İsrail'e sert tepki
Ruhani'den Trump'a sert müzakere cevabı