‘F-35 ile S-400 bir arada olmaz’
ABD Kongresi’ne Türkiye’ye F-35 sevkıyatının engellenmesi ve Kıbrıs Rum yönetimine uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını talep eden bir tasarı hazırlayan Demokrat Partili Senatör Robert Menendez, Kıbrıs Rum Kesimi’nden sonra Atina’ya geldi.
Menendez, Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, Senatör Marco Rubio ile birlikte sundukları tasarı hakkında konuştu ve “Tasarı iki parti tarafından da destekleniyor. Kabul edileceğine ve Beyaz Saray’ın tepki göstermeyeceğine inanıyorum. Rusya’dan büyük bir askeri ekipman almak Türkiye dahil, dünyadaki tüm taraflar için yaptırıma açık bir eylemdir. Ayrıca F-35’lerin teknolojiyle ilgili keşif yapabilecek S-400 ile F-35’ler bir arada olmayacaktır” diye konuştu. Dün Yunan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile görüşen Menendez’in bugün de Yunan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya gelmesi bekleniyor.
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