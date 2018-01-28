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    Eyfel Kulesi’nin ışıkları Afganistan için karartıldı

    AA
    28.01.2018 - 11:05 | Son Güncelleme:

    Fransa’nın başkenti Paris’in simgesi Eyfel Kulesi’nin ışıkları, Afganistan’ın başkenti Kabil’de bomba yüklü ambulansla düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler anısına söndürüldü.

    PARİS Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun talimatıyla ışıkları gece yarısı söndürülen kule karanlığa büründü. Hidalgo, kendisine ait sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin, “Paris kenti ve Parisliler, bir kez daha barbar teröristlere karşı karşıya olan Afgan halkının yanındadır” mesajını paylaştı.
    Kulenin ışıkları daha önce de birçok ülkede terör saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin anısına karartılmıştı. Afganistan’ın başkenti Kabil’de bomba yüklü ambulansla düzenlenen saldırıda 95 kişinin hayatını kaybettiği ve 158 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

    Etiketler: Eyfel Kulesi , Fransa , avrupadan haberler
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