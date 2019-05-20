Eyfel Kulesi tahliye edildi
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ünlü Eyfel kulesi üzerine tırmanan bir kişi nedeniyle boşaltıldı.
Yerel saatle 14:15'te yaşanan olayda bir kişi 324 metrelik kuleye tırmanmaya çalıştı. Güvenlik personeli önlem olarak ziyaretçilerin kuleyi boşaltmasını istedi.
Eyfel Kulesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Eyfel Kulesi yeni bir talimata kadar kapalı kalacak" notu yazıldı.
⚠️— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) May 20, 2019
🇫🇷 La #tourEiffel est actuellement fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour éviter une trop longue attente, nous conseillons à nos visiteurs de reporter leur visite.
🇬🇧 The Eiffel Tower is currently closed until further notice. We kindly advise our visitors to postpone their visit.
Kuleye tırmanmaya çalışan kişinin kulenin 149'uncu metresinde olduğu bildirildi.
Yaklaşık 45 dakika süren olay 15:30 itibariyle sonlandı. Kuleye tırmanmaya çalışan kişinin motivasyonu henüz bilinmiyor.
La Tour Eiffel évacuée, un homme en train d'escalader le monument pic.twitter.com/uCePWQtoHv— BFM Paris (@BFMParis) May 20, 2019
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