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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriDünya Evsiz için topladıkları yardım parasını 'lüks tatillerde harcayan' çifte mahkemeden 'geri ödeyin' kararı
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Dünya
BBC Türkçe
01.09.2018 - 11:52, Son Güncelleme:

Evsiz için topladıkları yardım parasını 'lüks tatillerde harcayan' çifte mahkemeden 'geri ödeyin' kararı

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Evsiz için topladıkları yardım parasını 'lüks tatillerde harcayan' çifte mahkemeden 'geri ödeyin' kararı

ABD'de evsiz bir adam için topladıkları yardım paralarıyla lüks tatile çıktıkları iddia edilen çift, New Jersey mahkemesi tarafından paraları adama geri ödemeye mahkum edildi.

Kate McClure, geçen yıl arabasının benzini bittiği için yolda kalmış, Johnny Bobbitt adlı evsiz gazi cebindeki son 20 doları vererek McClure'e yardım etmişti.

McClure, erkek arkadaşı Mark D'Amico ile başlattıkları yardım kampanyasında Bobbitt için yaklaşık 400 bin dolar topladı. Ancak Bobbitt, çiftin daha sonra paraları lüks tatiller için harcadıklarını iddia etti.

McClure ve sevgilisini araştıran Amerikan basını da yardım parasının başka amaçlar için kullanıldığına dair bilgilere ulaştı.

35 yaşındaki Bobbit bunun üzerine Salı günü çifte 'dolandırıcılık ve komplo' suçlarından dava açtı.

New Jersey mahkemesinde yargıç, Clure ve erkek arkadaşı D'Amico'ya, 400 bin dolardan geriye kalan parayı transfer etmeleri için Cuma öğleden sonraya kadar zaman verdi.

Para, evsiz gazi Johnny Bobbitt'in avukatlarının kontrolündeki bir banka hesabına yatırılacak ve yeni bir mahkeme kararına kadar hesaplara dokunulamayacak.

Philadelphia Inquirer'ın haberine göre Yüksek Mahkeme Yargıcı Paula T. Dow ayrıca, çiftin son 10 günlük mali kayıtlarının incelenmesi için bir muhasebeci tutmaları hükmüne vardı.

Evsiz için topladıkları yardım parasını lüks tatillerde harcayan çifte mahkemeden geri ödeyin kararı

Mahkemeye New Jersey'da yaşayan çift ve Bobbitt, Philadelphia eyaleti sınırındaki Mount Holly'de görülen duruşmaya katılmadı.

McClure'un hedefi, Bobbitt'e iyiliğine karşılık olarak 10 bin dolar toplamaktı. Ancak hikaye, Washington Post dahil ulusal gazetelerde haber olup tüm ülkeye yayılınca kampanyaya ilgi arttı.

Johnny Bobbitt'in Instagram hesabında, Bobbitt ile McClure ve sevgilisinin birlikte yedikleri akşam yemeğinden kareler var.
Toplanan paranın tahminlerin çok üstünde olmasıyla işin rengi değişti.

Çift destekte bulunanlara, paranın Bobbitt adına açılan iki vakfa yatırılacağını, bir kısmıyla da Bobbitt'in parayı yönetmesine yardım edecek olan avukat ve danışmana ödeme yapılacağını duyurdu.

Toplanan paralarla Bobbitt'e bir ev ve 1995 model bir pikap alınması da planlanıyordu. Ancak çift evsiz adama bunun yerine bir karavan aldı. Ruhsatı kendi adlarına yapan çift aracı da D'Amico'nun ailesinin arazisine park etti.

Bobbitt çiftin daha sonra bu karavanı da sattığını, paranın bir kısmıyla kumar oynadıklarını ve ona yardım parasına dair kayıtları vermeyi reddettiklerini iddia etti.

Evsiz için topladıkları yardım parasını lüks tatillerde harcayan çifte mahkemeden geri ödeyin kararı

'UYUŞTURUCUYA HARCIYOR' İDDİASI

Çift ise Bobbitt'i verdikleri parayı uyuşturucuya harcamakla suçluyor. NBC'ye konuşan D'Amico, Bobbitt'in 13 gün içinde uyuşturucuya 25 bin dolar harcadığını iddia etti.

D'Amico yaklaşık paradan 150 bin dolar kaldığını, muhasebecilerin, paranın nasıl kullanıldığına dair yapacağı tüm incelemelere açık olduğunu belirtti.

Bobbitt'in avukatlarından Jacqueline Promislo, çiftin Bobbitt için yaklaşık 75 bin dolar harcadığını tahmin ettiklerini söyledi.

Gazi olarak Amerikan ordusundan ayrılan Bobbitt, küçük erkek kardeşi ile birlikte sokaklarda yaşamaya devam ediyor.

 

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