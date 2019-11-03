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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
03.11.2019 - 00:16, Son Güncelleme:

Evo Morales'den hodri meydan... Çağrı yaotı

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Evo Morales'den hodri meydan... Çağrı yaotı
Bolivya'da devlet başkanlığı seçimleri sonrasında gösteriler düzenlendi.

Bolivya'daki seçimlerin galibi Devlet Başkanı Evo Morales, Amerikan Devletleri Örgütünün (OAS) seçim sürecine yönelik denetiminin sonuçlarının siyasi değil teknik ve hukuki olmasını umduklarını belirtti. Morales, hile olduğunu iddia edenlere de delillerini OAS'ye sunmaları çağrısında bulundu.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan ve Morales’in kazandığı seçimlerin, muhaliflerin hile yapıldığına yönelik iddiaları sonrasında Morales'in isteği ile OAS tarafından başlatılan denetim süreci devam ediyor.

Ülke basınındaki haberlere göre, Morales Cochabamba kentindeki bir etkinlikte OAS'ın sürdürdüğü denetimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Denetimden korkmadıklarını belirten ve talebin kendilerinden geldiğini hatırlatan Morales, denetim sonuçlarının siyasi değil, teknik ve hukuki olmasını umduklarını vurguladı.

ÇAĞRI YAPTI

Morales, seçimlerde hile olduğunu iddia edenlere de delillerini OAS'ye sunmaları çağrısında bulundu.

Birkaç gün önce seçim sürecine yönelik denetimlerine başlayan OAS heyetinin başındaki Meksikalı Arturo Espinosa, daha önce Morales’e yönelik eleştirilerde bulunduğunun ortaya çıkması üzerine heyetin tarafsızlığının zedelenmemesi için önceki gün istifa etmişti.

Ülkede seçimlerin ardından başlayan ve 2 kişinin ölümüne, yüzden fazla kişinin de yaralanmasına neden olan gösteriler her iki tarafın katılımı ile sürüyor.

İLK TURDA ALDI

Bolivya'da iki hafta önce düzenlenen seçimleri Devlet Başkanı Morales yüzde 47,8 ile ilk turda kazanmış, rakibi eski Devlet Başkanı Mesa ise yüzde 36,51'de kalmıştı.

Ülkedeki yasalara göre, bir adayın devlet başkanı olabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor. Bu sonuçların çıkmaması durumunda seçimler en yüksek oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tura kalıyor. 

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