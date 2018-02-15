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    Evlilik teklifi reddedilen genç adamın dramı

    Hürriyet Haber
    15.02.2018 - 12:58 | Son Güncelleme:

    Ne yazık ki her aşk mutlu sonla bitmiyor... Meksikalı bir genç, Nuevo Leon eyaletine bağlı Monterrey şehrindeki kalabalık bir kent meydanında kız arkadaşına sürpriz yaparak dizlerinin üzerine çöküp evlenme teklif etti. Ancak genç kadın evlilik teklifini reddetti ve arkasını dönüp oradan hızla uzaklaştı. Dizlerinin üzerinde umutsuzca kalan genç adam elindeki yüzükle ne yapacağını şaşırırken, bu trajik anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Aşık bir genç adam, Meksika’nın Monterrey şehrine bağlı Paseo de la Fe meydanında, herkesin gözü önünde kız arkadaşına evlenme teklif etti. Sürpriz bir evlilik teklifi yapmak isteyen genç, beklenenin aksine sürpriz bir ‘hayır’ yanıtı aldı. Teklifi ilk duyduğu anda şaşkınlığını gizleyemeyen genç kadın, hayretle ağzını kapadı ve sonrasında kafasını iki yana sallayarak ‘Hayır’ yanıtını verdi. Erkek arkadaşının evlenme teklifini reddeden genç kadın, elindeki çiçekleri de yere bırakarak bulunduğu yerden hızla uzaklaştı.

    Evlilik teklifi reddedilen genç adamın dramı

    Elinde bir yüzükle dizlerinin üzerinde kız arkadaşına evlilik teklifi eden ve herkesin içinde reddedilen genç adamın dramı ise yürekleri dağladı. Yaşanan trajik anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler internette 700 binden fazla kez izlendi. Dizlerinin üzerinde kalakalan genç adamın yardımına ise çevredekiler koştu ve ona teselli verdi. Genç kadın ‘Hayır’ yanıtı verdiği sırada ise çevredekilerin “Çok acımasızca” diye bağırdığı duyuldu.

    Evlilik teklifi reddedilen genç adamın dramı

    Etiketler: Meksika , Monterrey , Paseo de la Fe , evlilik teklifi , evlenme teklifi , evlilik teklifini reddetti , evlenme teklifini reddetti , Evlilik teklifi reddedilen genç adamın dramı , Nuevo Leon
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