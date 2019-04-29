Evlerinde dua ettiler
Sri Lanka’da geçtiğimiz pazar günü Paskalya ayini sırasında düzenlenen ve 253 kişinin yaşamını yitirdiği terör örgütü DEAŞ’ın üstlendiği saldırıların ardından ülkedeki kiliseler güvenlik önlemleri nedeniyle dün açılmadı.
Hıristiyanlar, pazar ayinini evlerinde gerçekleştirdi. Colombo Başpiskoposu Kardinal Malcolm Ranjith, Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena ve Başbakan Ranil Wickremesinghe’nin de katılımıyla televizyonlardan yayınlanan bir törenle vaaz verdi. Vatandaşlar ise pazar ayinine, evde televizyon karşısında dualarıyla eşlik etti. Ülkede kiliselerin tamamı kapalı olurken, saldırıda büyük hasar gören Aziz Anthony Kilisesi’nin önünde halka açık bir ayin düzenlendi. Çanlar tam bir hafta önce saldırganın bombayı infilak ettirdiği saatte (yerel saatle 08.45) çalındı. Hasar gören kilise saatinin akrep ve yelkovanı da tam bu dakikada kalmış durumda.
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