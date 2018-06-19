Evinde 500'den fazla silah ele geÃ§irildi

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Dünya
AA
19.06.2018 - 22:28, Son GÃ¼ncelleme:

Evinde 500'den fazla silah ele geçirildi

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Evinde 500'den fazla silah ele geçirildi

ABD'de, yasa dÄ±ÅŸÄ± silah bulundurmaktan sabÄ±kalÄ± bir kiÅŸinin evinde 500'den fazla ateÅŸli silah ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi.

BBC'de yer alan habere gÃ¶re, Los Angeles'Ä±n 75 kilometre kuzeyindeki Agua Dulce bÃ¶lgesinde, daha Ã¶nce yasa dÄ±ÅŸÄ± silah bulundurmaktan hÃ¼kÃ¼m giymiÅŸ sabÄ±kalÄ± bir ÅŸahsa ait evde ihbar Ã¼zerine yapÄ±lan aramada 523 ateÅŸli silah ele geÃ§irildi.

Los Angeles Åžerif DepartmanÄ±, tutuklanan 60 yaÅŸÄ±ndaki Manuel Fernandez'in daha Ã¶nce yasa dÄ±ÅŸÄ± silah ve yÃ¼ksek kapasiteli ÅŸarjÃ¶r bulundurmaktan tutuklandÄ±ÄŸÄ± ancak 35 bin dolar kefaletle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Evinde 500den fazla silah ele geÃ§irildi

LA Times gazetesi, soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten kaynaklara dayanarak yaptÄ±ÄŸÄ± haberde, Fernandez'in silahlarÄ± ÅŸiddet eylemlerinde kullanmak Ã¼zere deÄŸil, koleksiyon amaÃ§lÄ± topladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

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4 YILDAÂ 167 BÄ°N KÄ°ÅžÄ°Â

ABD Alkol, TÃ¼tÃ¼n ve AteÅŸli Silahlar BÃ¼rosu gÃ¶revlilerinin bazÄ±larÄ± onlarca yÄ±llÄ±k olduÄŸu tahmin edilen silahlar Ã¼zerinde araÅŸtÄ±rma yaptÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

DÃ¼nyada kiÅŸi baÅŸÄ±na en fazla ateÅŸli silahÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼lke olan ABD'de 2011-2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ateÅŸli silahlar nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 167 bin kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. ABD tarihi boyunca Ã¼lkenin girdiÄŸi savaÅŸlarda Ã¶len Amerikan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± 1 milyon 171 bin civarÄ±ndayken Ã¼lkede ateÅŸli silahlardan dolayÄ± Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 393 bin olduÄŸu tahmin ediliyor.

BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin (BM) "KÃ¼Ã§Ã¼k Silahlar AraÅŸtÄ±rmasÄ±na" gÃ¶re, dÃ¼nya nÃ¼fusunun yÃ¼zde 4,4'Ã¼nÃ¼ oluÅŸturan ABD, tÃ¼m dÃ¼nyadaki ateÅŸli silahlarÄ±n (650 milyon) yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 42'sine sahip. Buna gÃ¶re, ÅŸu anda ABD'de 300 milyondan fazla ateÅŸli silah olduÄŸu Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â 

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