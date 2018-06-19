Evinde 500'den fazla silah ele geÃ§irildi

Evinde 500'den fazla silah ele geçirildi
ABD'de, yasa dÄ±ÅŸÄ± silah bulundurmaktan sabÄ±kalÄ± bir kiÅŸinin evinde 500'den fazla ateÅŸli silah ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi.
BBC'de yer alan habere gÃ¶re, Los Angeles'Ä±n 75 kilometre kuzeyindeki Agua Dulce bÃ¶lgesinde, daha Ã¶nce yasa dÄ±ÅŸÄ± silah bulundurmaktan hÃ¼kÃ¼m giymiÅŸ sabÄ±kalÄ± bir ÅŸahsa ait evde ihbar Ã¼zerine yapÄ±lan aramada 523 ateÅŸli silah ele geÃ§irildi.
Los Angeles Åžerif DepartmanÄ±, tutuklanan 60 yaÅŸÄ±ndaki Manuel Fernandez'in daha Ã¶nce yasa dÄ±ÅŸÄ± silah ve yÃ¼ksek kapasiteli ÅŸarjÃ¶r bulundurmaktan tutuklandÄ±ÄŸÄ± ancak 35 bin dolar kefaletle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
LA Times gazetesi, soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten kaynaklara dayanarak yaptÄ±ÄŸÄ± haberde, Fernandez'in silahlarÄ± ÅŸiddet eylemlerinde kullanmak Ã¼zere deÄŸil, koleksiyon amaÃ§lÄ± topladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
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4 YILDAÂ 167 BÄ°N KÄ°ÅžÄ°Â
ABD Alkol, TÃ¼tÃ¼n ve AteÅŸli Silahlar BÃ¼rosu gÃ¶revlilerinin bazÄ±larÄ± onlarca yÄ±llÄ±k olduÄŸu tahmin edilen silahlar Ã¼zerinde araÅŸtÄ±rma yaptÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
DÃ¼nyada kiÅŸi baÅŸÄ±na en fazla ateÅŸli silahÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼lke olan ABD'de 2011-2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ateÅŸli silahlar nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 167 bin kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. ABD tarihi boyunca Ã¼lkenin girdiÄŸi savaÅŸlarda Ã¶len Amerikan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± 1 milyon 171 bin civarÄ±ndayken Ã¼lkede ateÅŸli silahlardan dolayÄ± Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 393 bin olduÄŸu tahmin ediliyor.
BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin (BM) "KÃ¼Ã§Ã¼k Silahlar AraÅŸtÄ±rmasÄ±na" gÃ¶re, dÃ¼nya nÃ¼fusunun yÃ¼zde 4,4'Ã¼nÃ¼ oluÅŸturan ABD, tÃ¼m dÃ¼nyadaki ateÅŸli silahlarÄ±n (650 milyon) yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 42'sine sahip. Buna gÃ¶re, ÅŸu anda ABD'de 300 milyondan fazla ateÅŸli silah olduÄŸu Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â
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