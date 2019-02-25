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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
25.02.2019 - 13:57, Son Güncelleme:

Evi yanan kadın, pencereden sarkarak kurtarılmayı bekledi

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Çin'de bir kadın uyuduğu sırada evinde yangın çıkınca, alevlerden kaçmak için üstünü bile giyinmeden hemen dışarı çıkmaya çalıştı. Ancak, yangının tüm çıkışları kapatması yüzünden mahsur kalan kadın, çareyi pencereden sarkmakta buldu. Telefonu ve bilgisayarı da yangının çıktığı oda da bulunduğu için yardım çağıramayan kadın, sarktığı pencereden yardım çığlıkları attı. Kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları hemen itfaiye çağırdı.

Olay, Çinin Liaoning eyaletinde yer alan Dalian şehrinin Zhongshan bölgesindeki bir apartmanda meydana geldi. Görgü tanıklarınca kayda alınan görüntülerde, 30 yaşında bir kadın evindeki yangın sonrası, çıkışlar kapanınca çareyi camdan sarkarak kurtarılmayı beklemekte buldu. Yarı çıplak halde 8'inci katın pencere kenarına tutunan kadını ve dumanları görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE KADINA DA SU SIKTI

Amatör bir kamera tarafından kaydedilen olayda, evden yükselen dumanlar ve kadının çaresizce beklediği görülüyor. Görüntülerde bir yandan evi söndürmeye çalışan itfaiye görevlilerinin, bir yandan da kadına ve tutunduğu zemine su sıkarak, serinletmeye çalıştığı görülüyor. Yangın müdahale sonrası söndürülüyor ve eve giren itfaiye görevlileri kadını içeri çekip, kurtarıyor.

Olayla ilgili yerel medyaya konuşan kadın, tanınmaz hale gelene kadar yanmaktansa pencereden sarkmanın daha mantıklı olduğunu düşündüğü için bunu yaptığını ve itfaiyenin tam zamanında geldiğini söyledi.

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