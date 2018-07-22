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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)
22.07.2018 - 12:55, Son Güncelleme:

Evi karıştırdılar, yaşlı kadına cinsel tacizden tutuklandılar

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Evi karıştırdılar, yaşlı kadına cinsel tacizden tutuklandılar

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), alkol aldıktan sonra, internet üzerinden tanışıp anlaştıkları eskort kadının evi yerine, yaşlı bir kadının evine giden Mehmet Emin S. ile Osman S., ’cinsel taciz’ ve ’mülke tecavüz’ suçlamasıyla tutuklandı.

Olay, ülkenin turizm şehri Girne’de meydana geldi. Mehmet Emin S. ile Osman S., iddiaya göre, internet üzerinden eskortluk yapan kadın ile anlaştı. Adresi alan iki arkadaş, önce bir bara gidip, alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde bardan çıkan Mehmet Emin S. ve Osman S., eskort kadının verdiği adrese gitmek için yola çıktı. Ancak iki arkadaş, alkolün de etkisiyle adresi karıştırıp, başka bir binaya girdi, M.Y adlı yaşlı kadının kapısını çaldı.

Mehmet Emin S. ile Osman S., anlaştıkları kadın olduğunu düşündükleri M.Y. ile iddiaya göre birlikte olmaya çalıştı. Kendilerini direnen kadının 50 Euro ve 80 TL’sini alan iki kişi, evin odasına geçti. Bu sırada fırsatını bulup sokağa çıkan M.Y., bağırarak yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Mehmet Emin S. ile Osman S.’yi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından şüpheliler, ’cinsel taciz’ ve ’mülke tecavüz’ suçlamasıyla Girne Kaza Mahkemesi’ne sevk edildi.

’EVİ KARIŞTIRDIK’

Mehmet Emin S. verdiği ifadesinde, "Olayı alkolün tesiri altındayken yaptım. Olanların hiçbirini hatırlamıyorum. Söz konusu kadını da görmedim" dedi.

Osman S. de "Yaşlı kadının evini internet sitesinden bulduğumuz eskort kızın adresi zannettik. Alkolün tesiri altında olduğumuz için de yanlış binaya gittiğimizi fark edemedik. Ben yanlış eve gittiğimizi anlayınca hemen oradan çıktım. O yaşlı kadına kesinlikle cinsel tacizde bulunmadık" diye konuştu.

İki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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