Everest’te trafik ‘kazası’: 4 ölü
Dünyanın tepesi Everest Dağı’nda tırmanış sezonu ‘ölüm rekoruyla’ açıldı. Dün, zirveye ulaşan onlarca dağcının oluşturduğu ‘sıkışıklık’ nedeniyle geri dönemeyen 4 dağcının donarak ya da aşırı yorgunluktan can vermesiyle, son bir haftada Everest’e tırmanırken hayatını kaybeden dağcı sayısı 8’e yükseldi.
YAKLAŞIK 8 bin 900 metreyle dünyanın en yüksek zirvesi Everest’e tırmanış esnasında dün 4 dağcının daha öldüğü açıklandı. Böylece sadece bir haftada tırmanış esnasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e çıktı. Bu da Everest tarihinin ‘en ölümcül rekoru’ oldu. Çünkü geçen yılın tamamında, Everest’e çıkmaya çalışırken 5 dağcının öldüğü bildirilmişti. Tırmanışa katılan dağcı sayısında bu yıl rekor seviyeye ulaşılırken, ölüm oranları da ne yazık ki ciddi şekilde arttı.
Everest turu organizatörlerinden Keshav Paudel, hayatını kaydeden dağcılardan Hintli Nihal Bagwan’ın (27), dağdaki insan kalabalığı nedeniyle 12 saatten fazla kamplardan birinde mahsur kalıp yorgunluktan öldüğünü söyledi. Sağlık durumu kötüleşen Hintli dağcı Anjali Kulkarni’nin (55) ise şerpalar tarafından dağdan indirilirken öldüğü belirtildi. Ölümlerin nedenini yüksek irtifa hastalığına bağlayan Nepalli yetkililer ise insan yoğunluğu iddialarını reddediyorlar. Zirveye tırmanmak için 381 dağcı izin almış durumda. İznin bedeli ise kişi başına 11 bin dolar. Geçen yıl 807 kişi ile rekor kırılan tırmanışta bu yıl bu sayının geçileceği tahmin ediliyor.
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