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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
25.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Everest’te trafik ‘kazası’: 4 ölü

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Everest’te trafik ‘kazası’: 4 ölü

Dünyanın tepesi Everest Dağı’nda tırmanış sezonu ‘ölüm rekoruyla’ açıldı. Dün, zirveye ulaşan onlarca dağcının oluşturduğu ‘sıkışıklık’ nedeniyle geri dönemeyen 4 dağcının donarak ya da aşırı yorgunluktan can vermesiyle, son bir haftada Everest’e tırmanırken hayatını kaybeden dağcı sayısı 8’e yükseldi.

YAKLAŞIK 8 bin 900 metreyle dünyanın en yüksek zirvesi Everest’e tırmanış esnasında dün 4 dağcının daha öldüğü açıklandı. Böylece sadece bir haftada tırmanış esnasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e çıktı. Bu da Everest tarihinin ‘en ölümcül rekoru’ oldu. Çünkü geçen yılın tamamında, Everest’e çıkmaya çalışırken 5 dağcının öldüğü bildirilmişti. Tırmanışa katılan dağcı sayısında bu yıl rekor seviyeye ulaşılırken, ölüm oranları da ne yazık ki ciddi şekilde arttı.
Everest turu organizatörlerinden Keshav Paudel, hayatını kaydeden dağcılardan Hintli Nihal Bagwan’ın (27), dağdaki insan kalabalığı nedeniyle 12 saatten fazla kamplardan birinde mahsur kalıp yorgunluktan öldüğünü söyledi. Sağlık durumu kötüleşen Hintli dağcı Anjali Kulkarni’nin (55) ise şerpalar tarafından dağdan indirilirken öldüğü belirtildi. Ölümlerin nedenini yüksek irtifa hastalığına bağlayan Nepalli yetkililer ise insan yoğunluğu iddialarını reddediyorlar. Zirveye tırmanmak için 381 dağcı izin almış durumda. İznin bedeli ise kişi başına 11 bin dolar. Geçen yıl 807 kişi ile rekor kırılan tırmanışta bu yıl bu sayının geçileceği tahmin ediliyor.

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