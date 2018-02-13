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    Eve gelen zarfı açan Trump'ın gelini hastaneye kaldırıldı

    BBC Türkçe
    13.02.2018 - 07:07 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr adına gelen mektubu açan Vanessa Trump, zarftan beyaz bir toz çıkması nedeniyle önlem amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

    Mektup, Trump'ın en büyük oğlu olan Donald Trump Jr adına Manhattan'daki evlerine gönderilmişti.  Zarfın açıldığı sırada olay yerinde olan iki kişi daha itfaiyeciler tarafından hastaneye kaldırıldı.

    BBC'ye bilgi veren New York polisi beyaz tozu test ettiklerini ve tozun herhangi bir tehlike teşkil etmediğini söyledi. Konuyla ilgili bir tweet atan Trump Jr, ailesinin güvende olduğunu söyledi ve olayı "iğrenç" diye niteledi.

    Olay yerel saatle 10:00'da meydana geldi. New York itfaiyesi, çiftin dairesinin önlem amaçlı olarak dezenfekte edildiğini duyurdu.

    ABD'li yayın kuruluşu CBS'e göre Vanessa Trump'a mektubu annesi uzattı. ABD Gizli Servisi mektubun incelendiğini açıkladı.

    Yetkililer 2001'de siyasetçi ve gazetecilere gönderilen şarbonlu mektupların beş kişiyi öldürmesinin ardından posyayla gönderilen zehirli maddelere karşı alarma geçmiş durumda.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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