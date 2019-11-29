Evdeki ‘hesap’ çarşıya uymadı
Sosyal medya platformu Twitter, dünyanın dört bir yanından gelen tepkiler üzerine aktif olmayan hesapları silme politikasından şimdilik vazgeçtiğini açıkladı.
Şirketin 6 aydan daha fazla aktif olmayan hesapları sileceğini açıklamasına en çok yakınlarını kaybeden kullanıcılar tepki göstermişti. Twitter, hayatını kaybeden kullanıcılarının hesaplarını bir anıt haline getirmek için bir yöntem bulana kadar bu politikadan vazgeçtiklerini aktardı.
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