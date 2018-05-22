Evde ayakkabıları çıkarmak zayıflatıyor
PORTEKİZ’de yapılan yeni bir araştırma, obezliğe yol açan ‘obesojen’ maddelerin ayakkabılar aracılığıyla evlerin içine girebildiğini ortaya koydu. Evde ayakkabı çıkarma alışkanlığının ve ahşap döşemelerin ise kilo vermeye yardımcı olabileceği belirtiliyor.
Günlük hayatta kullanılan birçok ürünün hormonlarla etkileşime geçen ve dokulardaki yağ seviyesini arttıran obesojen maddelerle dolu olduğu biliniyor. Aveiro ve Beira Üniversiteleri tarafından yürütülen yeni bir çalışmada, bu kimyasallarla en çok etkileşime geçilen noktalar araştırıldı.
Yapılan araştırmaya göre, kozmetik ürünler ve temizlik ürünleri gibi gündelik hayatta sıklıkla kullanılan malzemeler yüksek oranda obesojen madde barındırırken, dışarıdaki kaynakların ayakkabılar aracılığıyla eve taşındığı belirtildi.
Bunun önüne geçebilmek adına basit ipuçları veren uzmanlar, işlenmiş gıdalar yerine taze, organik ve tarım ilacı kullanılmamış yiyecekler tüketilmesini ve sentetik temizlik malzemelerinden kaçınılmasını tavsiye ediyor. Eve girerken ayakkabıları çıkarmanın ve ahşap döşeme kullanmanın da bunu önlemede etkili olabileceği aktarılıyor. Evi düzenli olarak elektrikli süpürgeyle süpürmenin ve halı kullanmamanın da obesojen kimyasalları önleyeceği belirtiliyor.
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