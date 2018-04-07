Evcil hayvanları itlaf edildi iddiası
İngiltere’de 4 Mart’ta sinir gazıyla zehirlenen eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya’nın evlerinde besledikleri kedi ve hamsterın zehir taşıyor olabilecekleri düşüncesiyle uyutulduğu ve ardından krematoryumda yakıldığı iddia edildi.
İngiliz basınında bu yönde haberler çıktığını ileri süren Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, “İngiltere’de evcil hayvanlara böyle davranıyorlar. Orası için bu normal bir pratik. Basından öğrendiğimize göre kediyle hamster öldürüldükten sonra krematoryumda yakılmış. Bunun bir başka anlamı da var. Skripal’in zehirlenmesi soruşturmasında iki önemli kanıt İngiliz yönetimi tarafından ortadan kaldırılmıştır. Hayvanlar üzerinde yapılacak araştırma adı geçen zehirleyici madde hakkında bize çok şey söyleyebilirdi. Kanıtları yok ediyorlar” açıklamasını yaptı.
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