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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
15.05.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Eurovision'un İsrail'deki internet yayını hacklendi

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Eurovision'un İsrail'deki internet yayını hacklendi

İsrail Kamu Yayın Kurulu'nun (KAN) internet sitesi Eurovision Şarkı Yarışması'nın yayını sırasında kısa süreliğine bilgisayar korsanı veya korsanları tarafından hacklendi.

Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, KAN'ın internet yayınını ele geçirmeyi başaran bilgisayar korsanı veya korsanları, site üzerinden yapılan Eurovision yayınını keserek İsrail ordusunun logosunun yer aldığı "Füze saldırısı riski, sığınaklara gidin" ve "İsrail güvenli değil bunu göreceksiniz" yazılı mesajları ekrana verdi.

Haberde, korsan veya korsanların internet yayınını kısa süreliğine hacklediği ve olayın ardından site üzerinden Eurovison Şarkı Yarışması'nın yayına devam edildiği belirtilirken, KAN'ın yarışmaya ilişkin televizyon üzerinden yaptığı yayında herhangi bir sorun yaşanmadığı ifade edildi.

Konuya ilişkin KAN'ın CEO'su İsrail askeri radyosuna yaptığı açıklamada, bir kaç dakika içinde internet yayınının kontrolünü sağladıklarını kaydederek, internet sayfalarının Hamas tarafından hacklendiğini iddia etti.

64. Eurovision Şarkı Yarışması bu yıl İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenleniyor. Dün akşam yarı finali düzenlenen yarışmanın finali cumartesi akşamı yapılacak.

Yarı final öncesi dün akşam Tel Aviv'de toplanan İsrailli insan hakları savunucuları, Gazze Şeridi'ndeki ablukaya dikkati çekmek ve Eurovision'u protesto etmek için gösteri düzenlemişti.

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