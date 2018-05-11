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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
11.05.2018 - 08:52, Son Güncelleme:

Eurovision'da LGBTİ bayrağını sansürleyen Çin'e yayın yasağı

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Eurovision'da LGBTİ bayrağını sansürleyen Çin'e yayın yasağı

Avrupa Yayın Birliği (EBU), Çin'in en çok izlenen televizyon kanallarından Mango TV'nin, Eurovision'da LGBTİ sembollerini sansürlediği gerekçesiyle yayın hakkını iptal etti.

Mango TV, Salı günü düzenlenen Eurovision yarı finalinde LGBTİ sembolü olan gökkuşağı bayrağını ve dövmeli sanatçıları buzlayarak sansürledi.

Çin televizyonu ayrıca eşcinsel aşkı konu edinen İrlanda'nın performansıyla, dövmeli sanatçılarla katılan Arnavutluk'un performansını yayınlamama kararı almıştı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Çin kısa bir süre önce dövmeli sanatçıların televizyona çıkmasını yasaklayan bir düzenleme getirmişti.

Mango TV'nin Eurovision yayın hakkını iptal eden Avrupa Yayın Birliği, sansür uygulamanın 'farklılıkları kapsayan değerlerine aykırı' olduğunu söyledi.

Birlik'ten yapılan açıklamada, "Yayıncı kuruluşla ortaklığımızı üzülerek derhal sona erdiriyoruz. İkinci Yarı Finali ve Büyük Finali yayınlamalarına izin verilmeyecek" dendi.

Çin televizyonunun uyguladığı sansür sosyal medyanın da tepkisini çekti.

'Homoseksüelliğin Sesi' adlı bir hesap, yayın kuruluşunun kararının 'geriye dönük büyük bir adım' olduğunu söyledi.

Weibo sosyal medya ağının kullanıcıları 'Mongo TV'ye boykot' paylaşımları yaptı. Bazıları da gelecek ay Mango TV'yi izlemeyeceklerini söyledi.

Eurovision'da İrlanda'yı temsil eden Ryan O'Shaughnessy BBC'ye açıklamasında Avrupa Yayın Birliği'nin kararından memnuniyet duyduğunu söyledi:

"Başından beri aşk aşktır dedik, iki erkek arasında olsun, iki kadın arasında ya da bir erkek bir kadın arasında olsun. Dolayısıyla bunun önemli bir karar olduğunu düşünüyorum."

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