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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.05.2019 - 23:43, Son Güncelleme:

Eurovision sırasında Netanyahu ve İsrail'e protesto!

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Eurovision sırasında Netanyahu ve İsrail'e protesto!

İsrailli bir grup insan hakları savunucusu, Filistin'in işgal altında olduğu bir süreçte Eurovision Şarkı Yarışması'nın İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenmesini protesto etti.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinin düzenlendiği Tel Aviv Expo'ya yakın bölgede toplanan insan hakları savunucularının protestosuna, bazı yabancı aktivistler de destek verdi.

İsrail'in Filistin'de işlediği suçları gösteren fotoğraflar taşıyan ve işgale tepki gösteren protestocular, sık sık "İşgale son ver", "Artık işgal istemiyoruz", "İsrail bir apartheid devlettir" sloganları attı.

Eurovision sırasında Netanyahu ve İsraile protesto

"Katliama son ver", "Gazze'ye özgürlük", "İşgalin üstünü örtemezsiniz" gibi pankartlar taşıyan protestoculara Eurovision'a katılan bazı İsrailliler tepki gösterdi.
İsrail polisinin çevrede aldığı yoğun güvenlik önlemleri sayesinde protestocular ile İsrail yanlıları arasında herhangi bir olay yaşanmadı.

"İSRAİL APARTHEİD BİR DEVLETTİR"

Gösteriye katılan Şahaf Veisbeyn adlı İsrailli insan hakları savunucusu, bu tür adımların, İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki işgalini örtemeyeceğini belirterek, "İsrail apartheid bir devlettir ve 'şarkılarla gerçekleri gizleyemezsiniz' demek için buradayız." ifadesini kullandı.

Eurovision sırasında Netanyahu ve İsraile protesto

Protestoya katılan bir başka İsrailli aktivist Ömer Samir ise Tel Aviv yönetiminin bu tür organizasyonları kullanarak, İsrail'i Avrupa'daki demokratik bir ülke gibi göstermeye çalıştığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Şunu iyi biliyoruz ki İsrail her gün suç işliyor ve insan haklarını çiğniyor. Bu protestoyla dünyaya İsrail'in normal bir devlet olmadığını göstermeye çalıştık. İsrail işgalini sonlandırmanın tek yolu, uluslararası camianın Tel Aviv üzerinde baskı kurmasından geçiyor."

NETANYAHU DA PROTESTO EDİLDİ

Bir başka grup ise Eurovision'un düzenlendiği alana yakın bir bölgede, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.

Eurovision sırasında Netanyahu ve İsraile protesto

Netanyahu'nun fotoğrafının yer aldığı "Suç Bakanı" yazılı büyük bir pankart açan protestocular, İsrail Başbakanını hedef alan sloganlar attı.

"Demokrasinin kazanmasına izin ver", "Senin oyuncağın değiliz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Netanyahu'nun yolsuzluğa bulaştığını ileri sürerek başbakanı istifaya davet etti.

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