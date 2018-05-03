Europol’a ilk kadın direktör
AVRUPA Polis Teşkilatı (Europol) kurulduğundan bu yana ilk kez bir kadına emanet.
Görevi, eski bir istihbarat analisti olan İngiliz Rob Wainwright’tan devralan Catherine De Bolle, altı yıldır Belçika polisinin başındaki isimdi.
Hukuk kökenli olan ve 24 yıldır Belçika polisi bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan De Bolle’ün Europol Direktörü olarak göreve başlaması ilk kez bir kadının bu koltuğa oturması açısından önemli olsa da eleştiriler de gündemde.
Eleştirilerin odağında ise De Bolle’ün, önemli bir bölümünün Belçika’da planlandığı ortaya çıkan Paris saldırıları ve sonrasında Brüksel’deki terör saldırıları bağlamında Belçika polisinin bir numarası olarak sergilediği performans yer alıyor.
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