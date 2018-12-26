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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
26.12.2018 - 13:57, Son Güncelleme:

Etna Yanardağı'nın çevresindeki depremlerde 10 kişi yaralandı

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Etna Yanardağı'nın çevresindeki depremlerde 10 kişi yaralandı

İtalya'nın Sicilya Adası'nda aktif duruma geçen Etna Yanardağı çevresinde meydana gelen depremler nedeniyle 10 kişi yaralandı.

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda aktif durumda olan Etna Yanardağı çevresinde gece meydana gelen ve 4,8 büyüklüğüne kadar çıkan depremler nedeniyle bazı evler zarar gördü, 10 kişi yaralandı.

İtalya haber ajansı Ansa'nın Katanya kenti yerel yönetim kaynaklarına dayandırarak verdiği haberlerde, Katanyalıların, Viagrande ve Trecastagni merkezli depremler yüzünden korkulu bir gece yaşadıkları belirtildi.

Depremlerden 4,8 ve 3,1 büyüklüğündekilerin halkta paniğe neden olduğu, çok sayıda kişinin sokakta ve arabalarında sabahladığı bildirildi. Bölgedeki eski evlerin hasar gördüğü, yaralanan 10 kişinin durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Depremzedelerden biri gazetecilere verdiği demeçte "Yaşamamız mucize. Deprem olduğunda tüm aile yataktaydık. Duvarlar dolaplar sayesinde üzerimize yıkılmadı." ifadelerini kullandı.

Katanya-Messina arasındaki A18 otoyolunun bir bölümü asfaltta oluşan kırıklar nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Sicilya Adası'nda hafta sonundan bu yana aktif olan Etna Yanardağı'ndan sonra bölgedeki Stromboli Yanardağı da lav ve kül püskürtmeye başlamıştı.

Uzmanlar, Etna Yanardağı'ndaki patlamaların etkisiyle Stromboli'nin de aktif duruma geçtiğini söylüyor. Yanardağdaki patlamalar, Katanya kenti çevresinde çok sayıda depreme neden oluyor.

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