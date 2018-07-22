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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
22.07.2018 - 14:10, Son Güncelleme:

Etiyopya'da ölüyü diriltemeyen 'sahte peygamber' gözaltına alındı

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Etiyopya'da ölüyü diriltemeyen 'sahte peygamber' gözaltına alındı

Etiyopya'nın Celile kasabasında peygamber olduğunu söyleyen bir kişi, bir ölüyü diriltme girişimi başarısızlıkla sonuçlanınca gözaltına alındı.

Getayawkal Ayele adlı sağlık çalışanı, bir süre önce ölen Belay Biftu adlı adamın ailesine giderek, Yuhanna İncili'nde geçen, İsa'nın Aziz Lazar'ı ölümünden dört gün sonra mucizevi şekilde diriltmesi öyküsünü anlattı ve aynısını yapabileceğini iddia etti.

MEZARDAN ÇIKARILDI

Aile, Biftu'nun mezardan çıkarılmasını kabul etti. Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan "ölü diriltme" seansında Getayawkal Ayele, cesedin üzerine oturarak "Belay, Uyan" diye bağırdı. Bazı aile üyelerinin baygınlık geçirdiği seans sonunda ölü dirilmedi.

POLİS KURTARDI

Öfkeli aile üyeleri tarafından dövülmeye başlanan Ayele polis tarafından kurtarıldı. Ancak ölülerin rahatsız edilmesini suç sayan Etiyopya yasalarına muhalefetten gözaltına alındı.

Etiyopyada ölüyü diriltemeyen sahte peygamber gözaltına alındı
Sağlık çalışanı, İsa'nın Aziz Lazar'ı ölümünden dört gün sonra mucizevi şekilde diriltmesi öyküsünü anlattı.

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