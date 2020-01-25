Etiyopya'da havalimanında koronavirüse karşı sağlık taraması başladı

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Etiyopya Halk Sağlığı Enstitüsü koronavirüse karşı alınan önlemler ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Afrika'nın en büyük havalimanlarından biri kabul edilen başkent Addis Ababa'daki Bole Uluslararası Havalimanı'nda koronavirüse karşı sağlık taraması başlatıldığı belirtildi.

Sağlık taramasının Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyesi üzerine başlatıldığı kaydedildi. Alınan önlemlerin, şubat ayında Addis Ababa'da Afrika Birliği tarafından düzenlenmesi planlanan ve birçok devlet başkanının katılacağı zirve öncesi gelmesine denk dikkati çekti.

ÇİN'DEKİ SALGINDA 26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin'de 12 Aralık'ta Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs ile bağlantılı dünya genelindeki 902 vakanın 887'si Çin'de tespit edilirken ülkede virüsten ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.