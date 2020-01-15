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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.01.2020 - 12:16,Son Güncelleme:/

Etiyopya'da genel seçimler 16 Ağustos'ta yapılacak

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Etiyopya'da genel seçimler 16 Ağustos'ta yapılacak

Etiyopya'da genel seçimlerin 16 Ağustos'ta düzenleneceği açıklandı.

Ulusal Seçim Komisyonu, uzun süredir ertelenip ertelenmeyeceği tartışma konusu olan genel seçimlere ilişkin takvimi paylaştı.

Buna göre her 5 yılda seçim yapılan ülkede genel seçimler 16 Ağustos'ta düzenlenecek.

Resmi sonuçlar da bir sonraki hafta içinde kamuoyuna duyurulacak.

Başbakan Abiy Ahmed, seçimlere yeni kurulan Refah Partisi (PP) ile katılacak.

Etnik çatışmalar nedeniyle huzursuzluğun hakim olduğu ülkede, muhalifler adil ve şeffaf seçimlerin yapılmasını talep ediyor. 

Ülke her seçim döneminden sonra şiddet olaylarına sahne oluyor.

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