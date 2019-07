Etiyopya'da bir günde 200 milyon fidan dikilecek

Girişimle 100 milyon nüfuslu ülkede kişi başına ikişer fidan dikilmesi amaçlanıyor.

Kampanya için başkent Addis Ababa'da, memurların katılımını özendirmek için resmi tatil ilan edildi.

Fidan dikme seferberliği bu sabah Başbakan Abiy Ahmed tarafından ülkenin güneyindeki ArbaMinch'te başlatıldı.

Today #Ethiopia is set in our attempt to break the world record together for a #GreenLegacy. The 12hr countdown has begun.



ዛሬ በነቂስ ወተን #አረንጓዴአሻራ አብረን እያኖርን የአለም ክብረ ወሰን ለመስበር እንተክላለን:: #PMOEthiopia pic.twitter.com/9yTbi2IUPb