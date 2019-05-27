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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
27.05.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Etiyopya Somali'yi haritadan sildi

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Etiyopya Somali'yi haritadan sildi

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, resmi internet sitesinde Somali’yi kendi toprakları içerisinde gösteren Afrika haritası için "üzgün" olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Somali’yi kıtada yok sayan “yanlış” ve “kabul edilemez” haritanın farkına varılır varılmaz kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, haritanın sitede nasıl yer aldığına ilişkin bilgi verilmezken, “Bu hadisenin yol açtığı herhangi bir karışıklık ve yanlış anlamadan ötürü samimi şekilde pişmanlık duymaktayız.” denildi.

SOMALILAND HARİTADA BAĞIMSIZ

Harita, sosyal medyada pek çok Somalilinin tepkisiyle karşılaşırken, Etiyopya’nın yayılmacı politikasının bir tezahürü olarak yorumlandı.

Öte yandan, Somali’nin özerk bölgesi ve Etiyopya’nın yakın ittifak içerisinde olduğu Somaliland’in haritada bağımsız olarak gösterilmesi ise dikkati çekti.

1970'lerin sonunda Somali devletinin Etiyopya'nın bugünkü Somali eyaleti (Ogaden) topraklarını kendisiyle birleştirme çabasından ötürü iki ülke arasında Ogaden Savaşı çıkmıştı.

Etiyopya'nın Somali eyaletinde uzun yıllardır bölgenin Somali'yle birleşmesini ya da bağımsızlığını savunan gruplar faaliyet yürütüyor.

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