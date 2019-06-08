Etiyopya Başbakanı Ahmed'ten Sudan'da ara buluculuk çabaları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriEtiyopya Başbakanı Ahmed'ten Sudan'da ara buluculuk çabaları
GeriDünya Etiyopya Başbakanı Ahmed'ten Sudan'da ara buluculuk çabaları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
08.06.2019 - 17:23, Son Güncelleme:

Etiyopya Başbakanı Ahmed'ten Sudan'da ara buluculuk çabaları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Etiyopya Başbakanı Ahmed'ten Sudan'da ara buluculuk çabaları

Sudan'da darbenin ardından yönetimi ele geçiren Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ve muhalefet arasında ara buluculuk yapmak için başkent Hartum'a gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Sudanlı siyasi aktörleri, dışa bağımlı olmadan tam bağımsız ve özgürce kararlar almaya çağırdı.

Ahmed, Sudan'a ziyaretinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki krizin çözümünde bencillik, küçük çıkarlar ve bireysel siyasi hırsların yer almaması gerektiğini belirtti.

Sudan'ın istikrarı, birliği ve egemenliğinin taviz verilmemesi gereken kutsal bir hedef olduğuna vurgu yapan Ahmed, "Ordunun ve güvenlik güçlerinin görevi; vatanın kutsallığı, egemenliği, vatandaşların ve mülklerinin korunması çabasına odaklanmak ve geçiş sürecinde aktif ve yapıcı bir rol üstlenmek olmalıdır." ifadesini kullandı.

Etiyopya Başbakanı, ordu, halk ve siyasi güçlerin, demokratik, uzlaşılmış ve kapsayıcı bir geçiş için anlaşmak konusunda hızlı hareket etmesi, cesur ve sorumlu davranması gerektiğini kaydetti.

Sudan’da askerler ve muhalefet arasında ara buluculuk yapmak ve müzakerelerin yeniden başlaması için dün Hartum'a gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ilk olarak AGK üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, ardından Etiyopya Büyükelçiliğinde muhalefet temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Ahmed, hem askeri liderler hem de muhalefet temsilcileriyle ayrı ayrı 2'şer kez görüşmüştü.

Görüşmeden sonra AGK’den yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya Başbakanı'nın ara buluculuğunun memnuniyetle karşılandığı, muhaliflerle müzakere kapısının açık olduğu ve her zaman anlaşma yapmaya hazır olunduğu belirtilmişti.

Sivil hükümete geçiş talebiyle 2 aydır gösteri düzenleyen muhaliflere liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinden (ÖDBG) yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in talebiyle Etiyopya Büyükelçiliğinde bir görüşme gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Ahmed’in ara buluculuğunu prensipte kabul ettiklerini söyleyen ÖDBG liderlerinden ve Kongre Partisi Genel Başkanı Ömer ed-Digair, Etiyopya Başbakanı'na sunulan şartlar yerine getirilmedikçe askerle müzakere masasına oturulmayacağını dile getirmişti.

Digair, askeri yönetimle diyaloğun yeniden başlayabilmesi için AGK’nin ordu karargahı önündeki göstericilere yönelik işlediği suçu itiraf etmesi, olaylarla ilgili uluslararası soruşturma komisyonu kurulması, tüm siyasi mahkumların serbest bırakılması, basın özgürlüğünün sağlanması, askerin sokaklardan çekilmesi ve internet yasağının kaldırılması gibi şartların yerine getirilmesi gerektiğini belirtmişti.

ÖDBG ayrıca Etiyopya Başbakanı'nın 8 sivil ve 7 asker üyeden oluşacak bir devlet başkanlığı konseyi teklif ettiğini kaydetmişti.

ÖDBG’nin aktif bileşenlerinden Sudan Meslek Odaları da kapsamlı sivil itaatsizlik ve AGK’nin düşmesi yönündeki kararlarına bağlı olduklarını bildirmişti.

ÖDBG LİDERLERİNDEN İSMET GÖRÜŞMENİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

ÖDBG liderlerinden Muhammed İsmet, dün Etiyopya Başbakanı Ahmed ile görüşmesinin ardından beraberindeki muhalif liderlerle birlikte Etiyopya Büyükelçiliğinden çıkarken güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Etiyopya Başbakanı'na temaslarında Etiyopya Dışişleri Bakanı, İstihbarat Başkanı, Genelkurmay Başkanı ve ülkesinin Hartum Büyükelçisi eşlik etmişti.

Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyi, dün Sudan'da güvenlik güçlerinin pazartesi günü başkentte göstericilere müdahalesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ü geçmesinin ardından bu ülkenin üyeliğini askıya almıştı.

AfB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sudan'da mevcut krizden çıkmanın tek yolunun, sivil idarenin yönetimi devralması olduğu belirtilerek, bu zamana kadar ülkenin AfB'deki üyeliğinin askıya alındığı kaydedilmişti.

SUDAN'DAKİ OLAYLAR

Ülkede 19 Aralık 2018’de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Darbeden sonra AGK ile muhalefet askerlerin de yer alacağı 3 yıllık geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi konusunda anlaşmıştı.

Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkent Hartum’daki ordu karargahı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin başkentte göstericilere müdahalesi sonucu 61 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Sudan Doktorlar Komitesi ise olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısının 113'e ulaştığını aktarmıştı.

Son olayların ardından taraflar arasındaki müzakereler durdurulmuş askeri yönetim, 9 ay içinde genel seçime gidileceğini açıklamıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
'İran’a karşı tarihin en ağır ambargoları uygulanıyor'
Polonya'da gökdelende yangın
İran'dan ABD'nin yeni yaptırımlarına tepki
Almanya'da Türklere ırkçı tehdit mektupları