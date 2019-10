Etiyopya Başbakanı Ahmed tankerle ağaçları suladı

Yaklaşık 3 ay önce bir günde 350 milyon fidanı toprakla buluşturarak dünya rekoruna imza atan Etiyopya’da, Başbakan Abiy Ahmed, dikilen fidanlara sahip çıkılması için yeni bir kampanyaya öncülük etti.

Şoför koltuğuna geçtiği ağaç sulama tankeriyle başkent Addis Ababa sokaklarında dolaşan Ahmed fidanları suladı.

Etiyopya Başbakanlık Ofisinin Twitter hesabından paylaşılan resimlerde, yağmur sezonunun sona ermesiyle fidanların bakıma ihtiyaç duyduğu dönemin de başladığı belirtildi.

We went out as a country for a green #Ethiopia, planting throughout the rainy season. The season of caretaking has begun with PM Abiy returning to the Lideta site to water the seedlings he planted a few months ago. We call upon all to nurture seedlings planted.#PMOEthiopia pic.twitter.com/o3oGggCFUP