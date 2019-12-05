Etik dışı belgeler yayımlandı
ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü‘ne bağlı MIT Technology Review dergisi, geçen yıl genetiğini değiştirdiği ikizler ve geçen yaz doğmuş olması gereken üçüncü bebek ile kayıplara karışan Çinli bilim insanı He Jiankui’nin araştırmasından daha önce hiç görülmemiş belgeleri yayımladı.
He’nin araştırmayı etik kaygıları ve bilimsel normları hiçe sayarak yürüttüğüne dikkat çeken haber, belgeleri elde ettiği kaynağı gizli tuttu. Çin’de tüp bebek tedavisi sırasında embriyoların DNA’sını değiştirerek AIDS’e karşı bağışıklık kazandırdığını iddia eden bilim insanı He Jiankui’nin akıbeti bilinmiyor.
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