ETA zarar görenlerden özür diledi
5 Mayıs'ta kendini feshedeceğini açıklayan ETA örgütü yarım yüzyıldan fazla süredir devam eden çatışmalarda zarar görenlerden ve yakınlarından özür dilediğini duyurdu.
İspanya'nın kuzeyi ile Fransa'nın güneyinde bağımsız bir devlet kurmak için mücadele veren Bask Yurdu ve Özgürlük (ETA) şimdiye kadar yaşanan çatışmalardan zarar görenlerden ve onların ailelerinden özür diledi. Örgüt Fransa'nın Bask bölgesindeki Bayona kentinde 5 mayısta düzenlenecek bir etkinlikte fesih kararını açıklayacağını bildirdi.
Grup 2011 yılında ateşkes ilan etmiş bir yıl önce ise silah ve patlayıcılarını teslim ederek savaşmayı bıraktığını açıklamıştı.
800'DEN FAZLA İNSANI ÖLDÜRMEKLE SUÇLANIYOR
1959 yılında kurulan ve İspanya'nın kuzeyi ile Fransa'nın güneyinde bağımsız bir Bask devleti kurmak için silahlı mücadele veren ETA, 800'den fazla insanı öldürmekle suçlanıyor.
Nisan 2017'de silah bıraktığını duyuran ETA, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.
ETA üyesi olmakla suçlanan 228 kişi İspanya, 52 kişi Fransa, bir kişi de Portekiz'de hapis yatıyor. Fesih kararının ardından bu kişiler için af çıkarılması beklenmiyor.
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