ETA, kendini tamamen feshetti
İSPANYA’da Bask bölgesinin bağımsızlığı için silahlı mücadele yürüten terör örgütü ETA, Bask enstitülerine ve sivil toplum gruplarına gönderdiği bir mektupta tüm birimlerini tamamen fesh ettiklerini açıkladı.
16 Nisan tarihli mektup, İspanya’nın online haber sitesi ‘eldiario.es’te yayınlandı.
Mektupta ETA, Bask bölgesindeki siyasi çatışmaları çözmede başarısız olduklarıyla ilgili sorumluluk aldığını bildirdi.
İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido, ETA’nın henüz kesinleşmemiş suçlarının araştırılacağına söz verdi.
ETA, yaklaşık 50 yıldır 853 kişinin ölümüne neden oldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle