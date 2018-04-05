Esrarengiz olay: Staffordshire neden öldürdü
ALMANYA’nın Hannover kentinde Staffordshire cinsi bir köpek, sahibi anne ile oğlunu öldürdü.
Olayı, annesi ve erkek kardeşine telefonla ulaşamayan ailenin kızının polise ihbarı ortaya çıkardı. Genç kadın, polisleri evdeki Amerikan Staffordshire cinsi dövüş köpeğiyle ilgili de uyardı. İhbar üzerine eve itfaiye ve polis sevk edildi.
KORKUNÇ TABLO
Yetkililer 52 yaşındaki anne ve 27 yaşındaki oğlunu kanlar içinde buldu. Eve ulaşıldığında annenin öldüğü, genç adamın ise ağır yaralı olduğu tespit edildi. Ancak genç adam da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis raporunda ana-oğulun bir nedenle evdeki köpeğin saldırısına uğradığı ve aldıkları ölümcül ısırıklar sonucu hayatlarını kaybettiği yer aldı.
ESRARENGİZ OLAY
Polis raporunda ana-oğulun evdeki köpeğin saldırısı sonucu öldüğü yazıldı. Köpek bir kafese alınırken konuyla ilgili inceleme sürüyor.
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